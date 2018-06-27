الإسكان: بيع 25 محلاً تجارية وصيدلية بالسادات

كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس علاء منيع، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، إنه سيجرى بيع 25 محلاً تجارية، وصيدلية بالمناطق السكنية المختلفة، بالمدينة، فى مزاد علنى.

وقال المهندس حاتم محمود حسن، رئيس جهاز القرى السياحية، في بيان، الأربعاء، إنه جرى طرح حق الاستغلال بمقابل الانتفاع، لمدة موسم صيفي واحد "صيف 2018"، بالقرى السياحية (مركز مارينا العلمين السياحى – ماربيلا) بالمزاد العلنى، بين الشركات المتخصصة المصرية والعالمية.

وتابع: الطرح يشمل حق تقديم مشروبات ومأكولات خفيفة مع توفير شماسى وكراسى مجانية على الشواطئ الرملية للبحر والبحيرات بمركز مارينا العلمين السياحى، وحق تقديم مشروبات ومأكولات خفيفة مع توفير شماسى وكراسى مجانية على الشواطئ الرملية للبحر والبحيرات بقرية ماربيلا السياحية.