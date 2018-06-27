صحف اليوم تبرز نشاط السيسي والشأن المحلي

القاهرة - أ ش أ:

أبرزت صحف القاهرة الصادرة، صباح اليوم (الأربعاء)، نشاط الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس، وعددا من قضايا الشأن المحلي.

ففي صفحتها الأولى، وتحت عنوان "الرئيس: التوسع في إنشاء المدن الصناعية المتكاملة"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الرئيس عبدالفتاح السيسي شدد على ضرورة استمرار جهود النهوض بقطاع الصناعة، بوصفه أحد أهم دعائم الاقتصاد الوطني، مع التركيز علي الارتقاء بالصناعات التي تتمتع فيها مصر بمزايا نسبية، مثل المنسوجات، والأثاث، والجلود، والسيارات.

ووجه الرئيس -خلال اجتماعه أمس مع الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة -بمواصلة تنفيذ خطط إنشاء المدن الصناعية المتكاملة، مثل مدينة الروبيكي للجلود، ومدينة الأثاث بدمياط، في ضوء ما تقدمه من مزايا وصناعات مغذية وتدريب حرفي.

وصرح السفير بسام راضي المتحدث باسم الرئاسة بأن وزير التجارة والصناعة عرض استراتيجية الوزارة خلال المرحلة المقبلة لتطوير قطاع الصناعة، لاسيما الصناعات الكثيفة العمالة والتحويلية، من خلال تطوير منظومة الرقابة الصناعية وإنشاء التجمعات الصناعية، وتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، موضحا أن ذلك يضمن أكبر استفادة من المواد الخام وزيادة الصادرات المصرية والنقد الأجنبي وخفض الاستيراد، وتعزيز الفرص الواعدة بالأسواق، خاصة الإفريقية.

وفي تناولها أيضا لنشاط الرئيس السيسي، ذكرت "الأهرام" أنه في اجتماع ثان، أمس، حضره الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، أكد الرئيس السيسي أهمية تطوير شركات قطاع الأعمال العام، وتعظيم مساهمتها في الاقتصاد، لما تتمتع به من إمكانات كبيرة تؤهلها للقيام بدور فاعل في عملية التنمية الشاملة.

وطالب الرئيس بحصر دقيق لأصول شركات قطاع الأعمال العام لتعظيم الاستفادة منها، لافتا إلى ضرورة تطوير تلك الشركات من خلال الحوكمة والإصلاح الإداري لزيادة إنتاجيتها، مما يسهم في الانطلاق الاقتصادي.

وصرح السفير بسام راضي، بأن وزير قطاع الأعمال العام استعرض محاور خطة تطوير شركات القطاع، على المديين القريب والمتوسط، مضيفا أنه يجري إعداد دراسة شاملة، وتحديد الشركات المتعثرة والناجحة، بهدف وضع حلول جذرية لمشكلاتها كي تستعيد مكانتها على خريطة الصناعة المصرية.

وأشار إلى أهمية الاستعانة بخبرات القطاع الخاص لدعم الشركات المتعثرة، وتحسين إدارة استثمارات الدولة.

وفي متابعتها للشأن المحلي، ذكرت "الأهرام" أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عقد اجتماعا بشأن متابعة موقف زراعة الأرز، وذلك بحضور وزيري الري والزراعة.

وأوضحت الصحيفة أنه تم خلال الاجتماع التأكيد على ضرورة الالتزام بالمساحة المحددة لزراعة الأرز، وعدم مخالفتها، وذلك في ضوء الاجراءات الحكومية المتخذة لمواجهة تحديات نقص المياه.

ونقلت "الأهرام" عن السفير أشرف سلطان، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، قوله إن الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أوضح أن هناك التزاماً من المزارعين بالمساحات المحددة، ونجحت أجهزة وزارة الزراعة، والأجهزة المحلية المعاونة ـ حتى الآن ـ في مواجهة محاولات مخالفة المساحات المحددة لزراعة الأرز، وخاصة في محافظات وسط الدلتا.

وأضاف سلطان أن الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري عرض تقريرا عن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة في سبيل الحفاظ على الموارد المائية، وترشيد الاستهلاك، وكذا النتائج المترتبة على ذلك، مؤكدا أن الوزارة مستمرة في هذه الإجراءات في ظل التحديات التي تواجهنا.

وأكد الوزير أن المزارعين طوروا من أنماط زراعة الأرز بما يزيد من الانتاجية، ويوفر في استهلاك المياه، مشيرا إلى أن الاجراءات الحاسمة التي تم اتخاذها دفعت المزارعين لذلك، وكذا للالتزام بالمساحات المحددة، وهو ما كان له نتائج إيجابية في كمية المياه الموفرة.

وأوضح المتحدث الرسمي ان مجلس الوزراء قد اتخذ قرارا بالسماح لهيئة السلع التموينية باستيراد الكميات اللازمة من الأرز الأبيض، بهدف ضبط السوق، وزيادة المعروض بالسوق المحلية، مع مراعاة أن يكون الأرز المستورد بدرجة مماثلة لجودة الأرز المصري، وهذا القرار يسهم في منع أي محاولة لتخزين الأرز، بهدف رفع أسعاره.

من جهة أخرى، أصدر رئيس مجلس الوزراء، قرارا ينص على اعتبار مشروع إنشاء طريق هضبة أسيوط الغربية بمحافظة أسيوط، من أعمال المنفعة العامة والطريق بطول 22,6 كم، على الأراضي الموضحة حدودها ومساحتها ومعالمها بالمذكرة والرسومات والخرائط المساحية المعنية. كما ينص القرار في مادته الثانية على أن يتم الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه بالمادة السابقة، والبالغ مساحتها (41) فدانا (بطول 4,4 كم وبعرض متوسط 30 مترا)، والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة المعنية والرسم التخطيطي الإجمالي والكشوف ذات الصلة.

وتحت عنوان "القبض على رئيس حي الدقي لتقاضيه رشوة مالية وشقة بالمهندسين"، ذكرت "الأهرام" أن هيئة الرقابة الإدارية بقيادة الوزير محمد عرفان تمكنت من القبض على رئيس حي الدقي داخل مكتبه بتهمة تقاضى رشوة 250 ألف جنيه ووحدة سكنية في منطقة المهندسين تقدر قيمتها بمليوني جنيه، كما ضبط برفقته صاحبي شركة مقاولات وأحد الوسطاء يعمل في مجال المحاماة، وبعرض جميع المتهمين على النيابة العامة قررت حبسهم على ذمة التحقيقات.

وأوضحت الصحيفة أن تحريات رجال هيئة الرقابة الإدارية كانت قد أكدت طلب وتقاضى رئيس حي الدقي رشوة نقدية مقابل استغلال وظيفته والتغاضي عن مخالفات بناء لاحد العقارات بشارع البطل أحمد عبد العزيز بالمهندسين.

وكشفت الرقابة الإدارية عن تفاصيل الواقعة، حيث تبين طلب وتقاضي رئيس حي الدقي 250 ألف جنيه نقدا، بالإضافة إلى وحدة سكنية بالعقار نفسه الذي به مخالفات بشارع البطل أحمد عبد العزيز بالمهندسين قيمتها مليونا جنيه رشوة من مالكي العقار وذلك بوساطة أحد المحامين، حيث يقدر سعر المتر بالعقار بــ 14 ألف جنيه، وذلك مقابل استغلال المتهم وظيفته كرئيس لحى الدقي والتغاضي عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات البنائية للعقار التي تستوجب إزالتها والتي تحقق أرباحا دون وجه حق لهؤلاء المقاولين بما يزيد على 10 ملايين جنيه.

أما صحيفة "الأخبار" فذكرت تحت عنوان "طرح 120 ألف وحدة إسكان اجتماعي لمحدودي الدخل في 5 مدن جديدة.. قريبا" أن وزارة الاسكان تستعد لطرح 120 ألف وحدة سكنية ضمن الإعلان العاشر للإسكان الاجتماعي في 5 مدن جديدة هي أكتوبر الجديدة والعبور الجديدة وبدر و15 مايو والعاشر من رمضان.

وأوضح د. مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أن تسليم هذه الوحدات سيكون بعد 30 شهرا وسيتم تقسيط مقدم الحجز على هذه المدة للحاجزين تيسيرا عليهم، وسيتم تقسيط باقي ثمن الوحدة بنظام التمويل العقاري.

وأكد المهندس عبد المطلب ممدوح عمارة نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية أنه عقد اجتماعا مع رؤساء أجهزة المدن الجديدة بالكامل لمتابعة حجم الأعمال التي تتم في مشروعات الإسكان الاجتماعي ودار مصر للإسكان المتوسط ومرافق أراضي القرعة، وذلك لدفع الأعمال بها وسرعة تسليمها للمواطنين خلال الفترة القادمة.. وأكدت مي عبدالحميد رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي، أنه يجري حاليا تسليم الوحدات السكنية للحاجزين في مدينة 6 أكتوبر فور انتهاء إجراءات الاستعلام الميداني والائتماني.

وتحت عنوان "علاوي: قوة العرب من قوة مصر"، ذكرت "الأخبار" أن سامح شكري وزير الخارجية أكد حرص مصر على تكثيف التشاور والتنسيق مع الجانب العراقي بشأن جهود إعادة تأهيل وإعمار المدن المحررة، وعزم مصر على المشاركة في مختلف المجالات تبعاً لاحتياجات الشعب العراقي الشقيق، وأشار إلى الدور الحيوي الذي تقوم به آلية التنسيق المشتركة، والتي تم تدشينها مؤخراً بين البلدين لمتابعة العلاقات الاقتصادية الثنائية وخاصة فيما يتعلق بالمشاركة المصرية في عملية إعادة الإعمار.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء خلال لقاء وزير الخارجية مع إياد علاوي نائب رئيس العراق أمس أثناء زيارته إلى القاهرة للتباحث بشأن سبل تطوير العلاقات الثنائية، وتطورات الأوضاع بالمنطقة.

وصرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير شكري أعرب في بداية اللقاء عن اعتزازه الكبير بعمق ومتانة العلاقات المصرية -العراقية والتي تضرب بجذورها في أعماق التاريخ، وتعززها قيم التآخي والحضارة التي تجمع بين الشعبين الشقيقين، وأكد حرص مصر الدائم على تطوير العلاقات الثنائية مع العراق الشقيق والدفع بها إلى آفاق أرحب وأوسع في شتي المجالات السياسية، والتجارية، والثقافية، وشدد على التزام مصر الكامل بدعم وحدة العراق وسيادته علي كامل أراضيه.

وجدد شكري التهنئة لنائب الرئيس العراقي بإتمام الانتخابات البرلمانية، مشيداً بجهود الحكومة العراقية وإيمان الشعب العراقي الشقيق بأهمية استكمال الاستحقاق الانتخابي الهام، والذي يكلل الانتصارات التي حققها العراق مؤخراً في مكافحة التنظيمات الإرهابية وهزيمة داعش.

كما أكد وزير الخارجية على ثقة مصر في قدرات المؤسسات الوطنية العراقية ومختلف القوي السياسية على تجاوز كافة العقبات وتشكيل حكومة تمثل كافة أطياف الشعب العراقي وتعكس الهوية الوطنية العراقية.

ومن جانبه، أعرب إياد علاوي عن تقديره للجهود المصرية الداعمة للشأن العراقي على كافة الأصعدة، وأكد أن قوة مصر من قوة العرب وأنه بتعافي مصر يتعافى العرب جميعاً. كما استعرض علاوي تطورات الأوضاع بالعراق السياسية والأمنية والاقتصادية.

وتحت عنوان "الأحد.. إجازة رسمية"، ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أصدر قرارا بأن يكون يوم الأحد المقبل الموافق 1 من يوليو عام 2018 اجازة رسمية مدفوعة الأجر في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والخاص بدلا من يوم السبت الموافق 30 من يونيو عام 2018، وذلك بمناسبة ذكري ثورة 30 يونيو.

وأوضح أن هذه الإجازة لا تسري على جميع أعمال الامتحانات في المدارس والمعاهد والجامعات وتستمر وفقا للمواعيد المقررة.

وفي الشأن المحلي أيضا، ذكرت "الجمهورية" أن الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر أعلنت أنه تم الاتفاق بين رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية خلال اجتماعهم أمس بمقر الهيئة على قيام المؤسسات بصرف العلاوة الاستثنائية التي وافق عليها مجلس النواب مؤخراً لجميع العاملين بالمؤسسات.

وأوضحت الهيئة أن العلاوة 200 جنيه تُضاف إلي المرتب الأساسي اعتباراً من 2018/7/1 من موازنة كل مؤسسة، منوهة إلى أن العلاوة تشمل مبلغ 200 جنيه.. يُضاف إليها بدل طبيعة العمل 25% وأعباء إضافة علاوة 2013 للمرتب الأساسي.

وتحت عنوان "العمالة الأجنبية في قطر.. تحت القهر"، ذكرت "الجمهورية" أن منظمة هيومان رايتس ووتش الحقوقية الأمريكية نطقت أخيرا ووجهت انتقادا لاذعا حول أوضاع العمالة المنزلية في قطر والإطار القانوني المنظم لها. وقالت إن على الدوحة أن تقوم بمزيد من الإصلاحات المتعلقة بساعات العمل وبيئة العمل الآمنة والتفتيش ورسوم التوظيف من أجل حماية العمال المنزليين المهاجرين.

وأشارت المنظمة إلى أن القانون 15 للعاملين في الخدمة المنزلية والذي تم التصديق عليه في أغسطس الماضي يضمن للعمال عدد ساعات عمل أقصاها 10 أيام، ويوم راحة أسبوعيا وإجازة سنوية ثلاثة أسابيع ومكافأة نهاية الخدمة إلا أن عمال الخدمة المنزلية لا يزال لديهم حماية أقل من العمال الآخرين.

وكانت "هيومان رايتس ووتش" ومنظمات أخري قد قامت بتوثيق انتهاكات بحق العمالة المنزلية في قطر وشملت الانتهاكات طول أيام العمل دون راحة أو عطلات أسبوعية ومديونية من رسوم التوظيف ومصادرة لجوازات السفر من قبل أصحاب العمل وتأخير دفع الأجور أو عدم دفعها واحتجاز بمنزل صاحب العمل وفي بعض الحالات اعتداءات جسدية ولفظية وجنسية.​