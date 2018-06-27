ملفات عالقة وأخرى فشل فيها.. كشف حساب محافظ القاهرة قبل حركة المحافظين

كتب - محمد نصار:

فتح المهندس عاطف عبدالحميد، محافظ القاهرة الحالي، الكثير من الملفات على مدار الفترة التي تولى فيها المحافظة خلفًا للمهندس جلال السعيد، على رأسها تطوير القاهرة الخديوية، وملف القمامة، وأزمات الباعة الجائلين.

وينشر "مصراوي" كشف حساب لما تم تحقيقه خلال عهد عاطف عبدالحميد في المحافظة، تزامنًا مع حركة المحافظين الجديدة، المتوقع الإعلان عنها خلال الأيام المقبلة.

العتبة والموسكي

تمثل العتبة والموسكي أبرز التحديات التي واجهت محافظ القاهرة الحالي، كما واجهت من سبقوه، ورغم تأكيداته السابقة والمستمرة على إنهاء أزمة هذه المناطق والحملات التي شنتها المحافظة وأجهزة الأمن أكثر من مرة عليها، إلا أن الفشل كان مصير جميع هذه الجهود، وظل الوضع كما هو عليه، من انتشار غير محدود للباعة في العتبة والموسكي.

أسواق الباعة الجائلين

شرعت محافظة القاهرة في إنشاء عدد من الأسواق المنظمة، لمواجهة ظاهرة انتشار الباعة الجائلين، وما يرافقها من أزمات في المرور وإزعاج للمواطنين، وإشغالات للطرق.

وخلال الفترة السابقة، انتهت محافظة القاهرة، من سوقي "أحمد حلمى والترجمان" بمنطقتي وسط القاهرة ورمسيس، ومن المقرر أن يتم الانتهاء من تجهيز سوق "أحمد خليل الجديد" بحي الزاوية الحمراء، وافتتاحه خلال أسابيع.

إزالات المخالفات

اتخذت محافظة القاهرة خطوات إيجابية فيما يتعلق بملف الإزالات، وذلك من خلال حملات مختلفة شنتها أجهزة المحافظة عبر أحيائها خلال الفترة السابقة، والتي كان آخرها إزالة عقار وتشميع 12 مقهى وعدد من المخالفات الأخرى بسوق الحي العاشر بمدينة نصر، لكن يبقى الكثير في هذا الملف خاصة مع العدد غير المحدود من المخالفات داخل المحافظة.

مثلث ماسبيرو

قال اللواء محمد أيمن عبدالتواب، نائب محافظ القاهرة للمنطقتين الشمالية والغربية، إن المحافظة قاربت على إنهاء الدور المنوط بها في عملية تطوير مثلث ماسبيرو.

وأضاف عبدالتواب، لمصراوي، اليوم الثلاثاء، أن المحافظة انتهت من عمليات الهدم لجميع العقارات الموجودة بالمثلث، فيما عدا 8 عقارات فقط، ويجري العمل على إزالتها في الفترة الحالية، لينتهي أي أثر للمباني المقرر هدمها في المنطقة، مع حلول 26 يوليو المقبل.

وأوضح نائب محافظ القاهرة، أن أجهزة المحافظة تمكنت من إزالة نحو 60%، من عمليات إزالة أنقاض المباني ومخلفات عمليات الهدم.

منظومة النظافة

مع انتهاء عقود الشركات الأجنبية التي كانت تتولى منظومة النظافة مع بداية العام الجاري، أعلن المهندس عاطف عبدالحميد عن منظومة جديدة للنظافة تديرها شركات مصرية، وبدأ تطبيقها بالفعل في عدد من الأحياء، وعلى رأسها أحياء "المعادي، وطرة، والوايلي، وباب الشعرية، وعين شمس، والنزهة".

ورغم هذه الجهود في تطبيق المنظومة الجديدة للنظافة، إلا أنه لم يتم تطبيقها فعليًا أو اتخاذ القرار بتطبيقها في البعض الآخر بما يصل إلى 9 أحياء، في حين يزيد عدد أحياء المحافظة فعليًا عن 30 حيًا.

القاهرة الخديوية

بدأت المحافظة في تطبيق مشروع القاهرة الخديوية، والذي يهدف إلى إعادة تطوير وتحديث مباني القاهرة القديمة ومنطقة وسط البلد، وبالفعل نجحت المحافظة في تطوير شارع الشريفين، في إطار مشروع تطوير منطقة البورصة، والذي تشرف على تنفيذه اللجنة العليا للحفاظ على التراث، ويشمل المربع الواقع بين شوارع "قصر النيل، وصبري أبو علم، والقاضي الفاضل، وعلوي".

مبادرات

أطلق محافظ القاهرة، عددًا من المبادرات التي حققت نجاحًا، ومنها مبادرة "خليك زي آدم"، التي صرح عاطف عبدالحميد، بتطبيق المرحلة الثانية منها بعد نجاح الأولى.

وأطلقت المحافظة مؤخرًا، مبادرة "الرصيف حق للمشاه"، والتي أكد فيها على إزالة كافة إشغالات أرصفة الشوارع لتسهيل عملية سير المواطنين في الشارع.