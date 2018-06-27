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وفاة شقيقة شيخ الأزهر.. وتشييع الجثمان في التاسعة صباحًا بالأقصر

06:42 ص الأربعاء 27 يونيو 2018
وفاة شقيقة شيخ الأزهر.. وتشييع الجثمان في التاسعة صباحًا بالأقصر

الدكتور أحمد الطيب

كتب - محمود مصطفى:

توفيت في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء شقيقة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب في مدينة القرنة غرب الأقصر.

وقالت مصادر بمشيخة الأزهر إن جثمان شقيقة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، يشيع إلى مثواه الأخير في التاسعة من صباح اليوم الأربعاء، بعد وصول الطيب من القاهرة لحضور الجنازة.

وأوضحت المصادر، في تصريحات لمصراوي، أن شيخ الأزهر تلقى نبأ وفاة شقيقته أثناء تواجده بالقاهرة. ومن المقرر أن يصل إلى مسقط رأسه بالقرنة بالأقصر لحضور الجنازة والعزاء.​

شيخ الأزهر أحمد الطيب الأقصر

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