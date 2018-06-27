وزير التعليم ينعى عضو لجنة مراقبة توفي أثناء امتحان الثانوية العامة

كتبت-ياسمين محمد:

نعى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام ورئيس عام امتحان الثانوية العامة، وخالد عبد الحكم مدير عام الامتحانات ونائب رئيس عام الامتحان، والأستاذ حسين الجندي رئيس لجنة النظام والمراقبة بقطاع القاهرة (ج)، أسرة طلعت عبد الرؤف محمد أحمد عضو لجنة النظام والمراقبة بقطاع القاهرة (ج)، الذي وافته المنية بعد نقله إلى مستشفى أحمد ماهر التعليمي، إثر إصابته بحالة إغماء أثناء أداء عمله بإحدى لجان امتحانات الثانوية العامة، وتبينت وفاته بعد توقيع الكشف الطبي عليه.

وبحسب بيان صحفي صادر عن الوزارة، وجه رئيس عام الامتحان بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتشييع جثمان الفقيد، وتم استخراج شهادة الوفاة، ودُفن عقب تشييعه في مدافن عائلته بمحافظة أسيوط.​