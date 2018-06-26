"الأعلى للجامعات": قواعد الترقية مستمرة حتى 2020.. وندرس مقترحات التطوير

كتب- محمد قاسم وداليا شبل:

قال المجلس الأعلى للجامعات، إن قواعد الترقية الحالية سيستمر العمل بها حتى عام 2019-2020، لحين إقرار قواعد جديدة، لافتا إلى أن اللجنة العليا للترقيات بالمجلس الأعلى للجامعات تدرس مقترحات التطوير.

وذكر المجلس في بيان صحفي منذ قليل: "يوضح المجلس الأعلى للجامعات تعقيبا على ما نشره البعض على مواقع التواصل الاجتماعي حول مقترحات جديدة لتطوير قواعد الترقيات للأساتذة والأساتذة المساعدين بالجامعات أن قواعد الترقية الحالية سوف يستمر العمل بها حتى عام 2019- 2020، يتبعها فترة انتقالية يستمر بها العمل بذات القواعد لحين إقرار قواعد جديدة".

وأضاف المجلس، أنه تلقى خلال الفترة الماضية -ولا يزال- عددًا من مقترحات تطوير قواعد الترقية من جانب عدد من الجهات المتخصصة، مؤكدًا أن اللجنة العليا للترقيات ستتولى دراسة هذه المقترحات تمهيدا لعرضها على المجلس الأعلى للجامعات.

وتابع: "وعقب عرضها على المجلس سوف يتم إرسالها للجامعات لإجراء حوار جامعى بشأنها على مستوى مجالس الأقسام العلمية ومجالس الكليات".