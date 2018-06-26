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"أبو ستيت" يقرر استمرار "سعد ذكي" مستشارًا لوزير الزراعة

11:27 م الثلاثاء 26 يونيو 2018
"أبو ستيت" يقرر استمرار "سعد ذكي" مستشارًا لوزير الزراعة

الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة

كتب- أحمد مسعد:

أصدر الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قرارا وزاريا حمل رقم 817 لسنة 2018، باستمرار تكليف الدكتور سعد زكي نصار استاذ الاقتصاد الزراعي بجامعة القاهرة، مستشارًا لوزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

كان نصار يشغل عدة مناصب، بينها محافظ الفيوم السابق؛ ومستشار وزيرى الزراعة الدكتور يوسف والي، ومستشار الدكتور أمين أباظة؛ ورئيس مركز البحوث الزراعية الأسبق.

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عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة جامعة القاهرة

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