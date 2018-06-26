بـ"الطبل والأغاني".. استقبال حافل لأبطال "البحر المتوسط" بمطار القاهرة

كتب - طه عبيد:

استقبل مطار القاهرة الدولي مساء اليوم الثلاثاء، بعثة مصر في ألعاب البحر المتوسط، بعد النتائج الإيجابية التي حققتها البعثة في أسبانيا.

وشارك الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة في استقبال البعثة، مؤكدًا دعمه الكامل الألعاب الفردية، وأن أبطال البعثة أمل مصر في ٢٠٢٠.

وعبر أهالي وأسر أبطال البعثة عن فرحتهم باستقبالهم بالورد والأغاني والطبل، بعدما نجحت البعثة في تحقيق 28 ميدالية متنوعة، منها 12 ذهبية و7 فضيات و٩ برونزيات.