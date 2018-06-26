وزير التعليم يشارك في فعاليات المؤتمر الدولي الرابع للتعلم الإلكتروني

القاهرة - أ ش أ:

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن التعلم الإلكتروني وتطبيقاته المختلفة من الأنظمة التعليمية المساندة لمنظومة التعليم في المؤسسات التعليمية، قد أسهمت بشكل فعال في تكوين بيئة تعليمية تفاعلية محفزة للتعلم والإبداع، وتنمية المهارات والخبرات؛ بما يحقق إنتاج المعرفة، وزيادة التحصيل، وتطوير الإنتاجية في جميع الجوانب، ويضمن مخرجات عالية الجودة؛ للوصول إلى معالم التعليم المستقبلية حسب تطلعات النظام التعليمي الذي يسعى إلى الكفاءة والفاعلية.

جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها اليوم في المؤتمر الدولي الرابع الذي تعقده الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني حول: "العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM) في مجتمع المعرفة: استراتيجيات تعليمية وتطبيقات إبداعية" والمنعقد في الفترة من ٢٦-٢٧ يونيو الجاري تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور الدكتور سامى نصار مقرر المؤتمر، والدكتور ياسر دكروري رئيس الجامعة المصرية الأهلية للتعلم الإلكتروني ورئيس المؤتمر، والمهندس علاء فهمي وزير النقل الأسبق ورئيس مجلس أمناء الجامعة، والدكتور حسام عثمان مستشار وزير الاتصالات للتدريب والتعلم، والدكتور محمد الدسوقي أستاذ تكنولوجيا التعليم بجامعة حلوان.

وأشار شوقي إلى أن العالم يعيش الآن في مجتمع المعرفة، ومن ثم يكتسب تدريس العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات أهمية كبرى، ونشأت استراتيجية (STEM) لتقوم بهذه المهمة، وحققت انتشارًا واسعًا في كثير من دول العالم لإعداد جيل المستقبل القادر على التجاوب مع متطلبات اقتصاد المعرفة والمتطلبات الرئيسية للحياة في القرن الحاديى والعشرين.

وقال شوقي: إن مصر تبنت استراتيجية (STEM) كإحدى أهم ركائز تطوير نظمها التعليمية في القرن الحادي والعشرين، وفى ضوء توجيهات السيد رئيس الجمهورية بالتوسع في إنشاء مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا بجميع محافظات الجمهورية فقد تم التوسع في تنفيذ مدارس المتفوقين؛ توفيرًا لفرص تعليمية متميزة لأبنائنا الطلاب؛ مما يسهم في تشكيل قاعدة علمية معتبرة لمصر، ويبلغ عدد المدارس القائمة بالفعل (11) إحدى عشرة مدرسة بمحافظات: (القاهرة – الجيزة – الإسكندرية – الدقهلية – كفر الشيخ – أسيوط – البحر الأحمر – الأقصر– المنوفية – الإسماعيلية – الغربية)، ومن المخطط أن تبدأ الدراسة في ثلاث مدارس جديدة في محافظات: (الشرقية، والقليوبية، وقنا) اعتبارًا من العام الدراسي 2018/ 2019، وجاري حاليًا إنشاء مدرسة أخرى بمحافظة بني سويف، وطرح مبنى الإقامة لها، ويبلغ العدد الإجمالي للطلاب (3043) طالبًا وطالبة، موزعة على الصف الأول (1310) والصف الثاني (1048) والصف الثالث (685).

وأوضح الوزير أن هذه المدارس تهدف إلى رعاية المتفوقين في العلوم والرياضيات والهندسة والتكنولوجيا والاهتمام بقدراتهم، وتطبيق مناهج وطرق تدريس جديدة تعتمد على المشروعات الاستقصائية والمدخل التكاملي في التدريس، وتحقيق التكامل بين منهج العلوم والرياضيات والهندسة والتكنولوجيا بما يكشف عن مدى الارتباط بين هذه المجالات؛ لإعداد طالب لديه القدرة على التصميم والإبداع والتفكير النقدي، وإكساب الطلاب مهارات التعلم التعاوني، بالإضافة إلى إعداد قاعدة علمية متميزة، ومؤهلة للتعليم الجامعي، والبحث العلمي، وتتطلع الوزارة إلى أن يخرج من بين طلاب تلك المدارس العلماء، والمفكرون، والباحثون؛ لينضموا إلى صفوف الكبار الذين يؤدون خدماتٍ حقيقيةً لمجتمعاتهم، ويحدثون فارقًا في تاريخ أوطانهم.