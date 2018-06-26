شيخ الأزهر يوجه مجمع البحوث بالدعم العلمي للأئمة والخطباء الوافدين

كتب - محمود مصطفى:

نظم مجمع البحوث الإسلامية لقاء بين الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر والأئمة الوافدين في ختام الدورة التدريبية الـ116 التي نظمتها اللجنة العليا للدعوة بالمجمع بحضور الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور محيي الدين عفيفي والدكتور سعيد عامر الأمين العام المساعد للدعوة.

وناقش الإمام الأكبر الأئمة خلال اللقاء في مدى استفادتهم من برنامج الدورة في التخصصات العلمية المختلفة التي تم دراستها خلال فعاليات برنامج الدورة، وخاصة مايتعلق منها بتصحيح المفاهيم المغلوطة ودحض الشبهات المثارة من قبل تيارات الغلو والتطرف وكيفية تفنيدها.

واستمع الإمام الأكبر للأئمة وطلب إبداء رأيهم ومقترحاتهم التطويرية في البرنامج التدريبي، سواء فيما يتعلق بما يقدم من المحتويات العلمية أو ما يتعلق بالجوانب التنظيمية، حيث وعد الإمام الأكبر بتوفير مزيد من الدعم لتلك الدورات العلمية للأئمة والخطباء من مختلف دول العالم خلال المرحلة المقبلة.

وأبدى الأئمة خلال اللقاء بالغ شكرهم وتقديرهم لفضيلة الإمام الأكبر وللأزهر الشريف لتنظيم تلك الدورات المهمة التي تمثل بالنسبة لهم نقطة فارقة في تحصيلهم العلمي، خاصة في هذا التوقيت الملئ بالتحديات التي تستهدف فكر الناس والسيطرة على عقولهم من جانب جماعات التطرف والإرهاب.

كما استمع الإمام الأكبر إلى آراء الأئمة ممن حضروا تلك الدورة وأكد فضيلته على أهمية بيان المنهج الوسطي للأزهر الشريف ودور هؤلاء الأئمة في بيان حقائق الإسلام بعيدا عن الغلو والتطرف ومحاولات استخدام الدين في نشر أفكار معينة.

وأكد الإمام الأكبر على حرص الأزهر على التواصل مع هؤلاء الأئمة لدعمهم علميا وحثهم على التواصل مع الأزهر الشريف عبر هيئاته المختلفة ومع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، كما وجه فضيلته بتزويد الأئمة بعدد من الأعمال والكتب العلمية الصادرة عن مجمع البحوث الإسلامية.