بالأسماء.. الحكومة تصدر قرارًا بإضفاء صفة النفع العام لعدد من الجمعيات

القاهرة - مصراوي:

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، القرار رقم 1157 لسنة 2018 بإضفاء صفة النفع العام على عدد من الجمعيات والمؤسسات.

وتضمن القرار، والذي نشرته الجريدة الرسمية اليوم، عدم جواز الحجز على أموالها كلها أو بعضها، وعدم جواز اكتساب تلك الأموال بالتقادم، وإمكانية نزع الملكية للمنفعة العامة لصالحها تحقيقًا للأغراض التي تقوم عليها.

وينشر "مصراوي"، نص القرار وأسماء الجمعيات التي ينطبق عليها القرار: