رئيس "الثانوية العامة" يعلق على شكاوى الطلاب من امتحان الأحياء

كتبت-ياسمين محمد:

قال الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام ورئيس امتحان الثانوية العامة، أنه اطلع على كل شكاوى الطلاب وأولياء أمور طلاب شعبة العلوم بالثانوية العامة، بشأن بامتحان مادة الأحياء ونموذج الإجابة الخاص به، وأرسل الشكاوى كافة للجنة الفنية لواضعي الامتحان.

جاء هذا تعليقا على بعض شكاوى طلاب الثانوية العامة المتعلقة بوجود بعض الأخطاء بنموذج إجابة امتحان الأحياء الذي أدوه، أول أمس الأحد، والذي تم تداوله عبر صفحات التواصل الاجتماعي.

وأضاف حجازي، في تصريحات خاصة لمصراوي، أنه في انتظار التقرير النهائي للجنة الفنية لواضعي الامتحان، ومؤكدا أنه لن يتخذ أي قرار بتعديل نموذج الإجابة إلا بعد تصحيح العينة العشوائية للمادة.

وشدد حجازي أن اللجنة واضعة الامتحان ونموذج إجابته مكونة من أساتذة متخصصين في علم الأحياء وعلى درجة عالية من الكفاءة.