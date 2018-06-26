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نائب الرئيس العراقي يغادر القاهرة بعد زيارة استغرقت 3 أيام

08:42 م الثلاثاء 26 يونيو 2018
نائب الرئيس العراقي يغادر القاهرة بعد زيارة استغرقت 3 أيام

إياد علاوي نائب الرئيس العراقي

كتب - طه عبيد:

غادر القاهرة مساء اليوم الثلاثاء، إياد علاوي نائب الرئيس العراقي، بعد زيارة لمصر استغرقت ثلاثة أيام، استقبله خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وبحث الرئيس السيسي مع علاوي العلاقات بين مصر والعراق وشددا على ضرورة استمرار التشاور والتنسيق الثنائي بهدف تعزيز التكاتف والتضامن بين الدول العربية في ظل الأزمات الإقليمية التي تواجه الأمة العربية.

وأجرى نائب الرئيس العراقي محادثات مع المهندس مصطفي مدبولي رئيس الوزراء تناولت سبل تفعيل اللجنة المشتركة بين القاهرة وبغداد لتعزيز الشراكة الاقتصادية.

كما التقى علاوي خلال الزيارة مع الأمام الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر وأحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية وسامح شكري وزير الخارجية .

نائب الرئيس العراقي إياد علاوي السيسي مطار القاهرة الدولي العراق

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