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"الصوت والضوء" تنظم عرضًا بالألمانية في الأهرامات لـ"عمدة فرانكفورت"

08:00 م الثلاثاء 26 يونيو 2018
"الصوت والضوء" تنظم عرضًا بالألمانية في الأهرامات لـ"عمدة فرانكفورت"

عروض الصوت والضوء - صورة ارشيفية

كتب- يوسف عفيفي:

استقبلت شركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية، وفدًا ألمانيًا برئاسة عمدة فرانكفورت الألمانية بيتر فلومان، لحضور أحد عروض الصوت والضوء بالأهرامات باللغة الألمانية، وكان في استقبالهم مدير عام منطقة الهرم.

وقال سامح سعد، العضو المنتدب لشركة مصر للصوت والضوء، إن زيارة الوفد الألماني جاءت على هامش زيارته للقاهرة لتوقيع اتفاقية للتبادل الثقافي والحضاري بين محافظة القاهرة وفرانكفورت، مشيرًا إلى أن الوفد حرص على حضور عرض الصوت والضوء للتعرف على الحضارة الفرعونية وبناء الأهرامات صوت وصورة.

وأضاف "سعد"، أن مثل هذه الزيارات لها مردود إيجابي على السياحة المصرية، وتأكيد للعالم أن هناك العديد من الأماكن السياحية المهمة الجاذبة للسائحين من كل البلدان.

شركة مصر للصوت والضوء الأهرامات عمدة فرانكفورت بيتر فلومان سامح سعد

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