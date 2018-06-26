إستقالة خالد حلمي من راديو "دي آر إن"

القاهرة - (مصراوي)

تقدم الإعلامي الدكتور خالد حلمي، رئيس مجلس إدارة شركة "راديو وان"، الاثنين، باستقالته من إذاعة "دي آر إن" أو شبكة الإذاعة الرقمية، بعد أقل من عام من تأسيس المحطة.

وتقدمت الشركة المالكة للإذاعة في بيان بالشكر لحلمي على مجهوداته وإنجازاته خلال الفترة الماضية.

وكان خالد حلمي، شارك في تأسيس المحطة، في يوليو الماضي، حيث كان موجودًا على رأس الاجتماعات وجلسات العمل اليومية، للوقوف على جميع تفاصيل البرامج والمواد الإذاعية الخاصة بالمحطة.

بدأت "دي آر إن" البث الإذاعي في 19 يوليو الماضي عبر تردد تردد 93.7، وهي الإذاعة العامة لشركة "هوم ميديا" التي تملكها مجموعة فالكون.