الحكومة ترد على أنباء إلغاء إجازة السبت للعاملين بالدولة

كتب - محمد غايات:

نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ما تردد في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء عن اعتزام الحكومة إلغاء إجازة يوم السبت للعاملين بالدولة.

وأوضح المركز- في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم -أنه تواصل مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والذي نفى تلك الأنباء تمامًا، مؤكدًا على استمرار يوم السبت كإجازة رسمية للعاملين بالدولة دون إحداث أي تغيير، مشددًا في الوقت نفسه على أنه لم يصدر أي قرارات أو حتى تصريحات تتعلق بهذا الأمر نهائيًا.

وأشار إلى أن كل ما يتردد حول هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تهدف لإثارة البلبلة لدى موظفي الدولة.

وناشد رئيس الجهاز كافة وسائل الإعلام بتحري الدقة والموضوعية في نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد من الحقائق قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة حفيظة موظفي الدولة دون مبرر.