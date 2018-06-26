مطار القاهرة يفتتح استراحة جديدة لشركة "ناس" في مبنى 2

كتب - طه عبيد:

افتتحت سلطات مطار القاهرة الدولي مع شركة طيران "ناس"، اليوم الثلاثاء، استراحة اللؤلؤة بصالة السفر في مبنى الركاب رقم "2" بالمطار.

وتمتد الاستراحة على مساحة قدرها 540 مترًا مربعًا، وتوفر أقصى درجات الراحة لجميع الركاب، وتشمل خدمة "الواي فاي"، والأجهزة اللوحية، وشحن الطاقة، والطعام والمشروبات، والمقاعد المريحة، ومنطقة الترفيه للأطفال.

وقال الطيار إيهاب عبدالعزيز، المدير العام لشركة ناس، إن مطار القاهرة الدولي يعتبر ثاني أكثر المطارات ازدحامًا في إفريقيا، بسعة إجمالية قدرها 30 مليون مسافر سنويًا.

وأضاف، أن استراحة اللؤلؤة في المطار هي الاستراحة الخامسة في البلاد، فضلًا عن استراحتين في مطار شرم الشيخ الدولي بمبنى ركاب رقم 1 و2، واستراحتين في مطار مرسى علم الدولي.