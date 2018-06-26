"معلومات الوزراء" يوضح حقيقة زيادة أسعار تذاكر الطيران

كتب - محمد غايات:

نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ما انتشر بالعديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء عن زيادة أسعار تذاكر الطيران وذلك بعد قرار الحكومة برفع أسعار الوقود.

وأوضح المركز في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الثلاثاء، أنه تواصل مع وزارة الطيران المدني والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مؤكدة أنه لم يتم زيادة أسعار تذاكر الطيران عقب قرار الحكومة الأخير الخاص برفع أسعار الوقود، وذلك لأن وقود الطائرات ليس له أي علاقة بالسعر المحلي بل يرتبط بالأسعار العالمية للوقود، مشيرة إلى أن ما يتردد من أنباء بهذا الشأن مجرد شائعات هدفها إثارة البلبلة لدى جمهور المسافرين والركاب.

وأعلنت الوزارة أن شركة مصر للطيران تطرح حالياً أسعارا تنشيطية على تذاكر الطيران لبعض الدول.

وأضافت الوزارة أنها حريصة كل الحرص على تحسين ورفع كفاءة منظومة الخدمات المقدمة لجميع الركاب على حد سواء، والارتقاء بها بشكل مستمر، مُشيرةً إلى أن ذلك الهدف على رأس أولويات عمل الوزارة.

وناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة والمواطنين بإجهاض هذه الشائعات من خلال توخي الدقة، والابتعاد عن تداول مثل هذه الأخبار المغلوطة التي لا تستند إلى أي حقائق، وتؤثر سلباً على مصلحة الوطن، وفي حالة وجود أي استفسارات يرجى التواصل على البريد ‏الإلكتروني للوزارة ‏‏(‏‏Contact_us@civilaviation.gov.eg‏) أو ‏الاتصال على ‏رقم الوزارة (22688365).‏