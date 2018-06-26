الحكومة توضح حقيقية نقص "الزيت والسكر" عن مقررات شهر يونيو

كتب - محمد غايات:

نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ما انتشر في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء تُفيد بنقص الزيت والسكر لمقررات البطاقات التموينية عن شهر يونيو الجاري.

وأوضح المركز- فى تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم أنه - قام بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء جُملةً وتفصيلاً مُؤكدةً أنه تم صرف أكثر من 95% من قيمة سلع مقررات بطاقات يونيو، وتوافرت جميع السلع الغذائية من الزيت والسكر بجانب الأرز البلدي بـ8.5 جنيهات للكيلو الذي يتم صرفه ضمن نقاط سلع الخبز.

كما أشارت الوزارة إلي توافر الزيت والسكر لحاملي البطاقات التموينية بكافة المنافذ التموينية التي تشمل الشركات العامة والمصرية لتجارة السلع الغذائية بالجملة والمجمعات الاستهلاكية والبقالين التموينيين ومنافذ جمعيتي وذلك لتوفير احتياجات مقررات البطاقات التموينية لأصحاب الدعم السلعي.

وشددت الوزارة على أن هناك رقابة مستمرة على الأسواق لضبط الأسعار, وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام المختلفة والمواطنين بتحري الدقة والموضوعية في نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد من الحقائق قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدى إلي زعزعة الثقة بين الدولة ومواطنيها، وفي حالة وجود أي شكاوى يرجى الإبلاغ عنها من خلال الخط الساخن لوزارة التموين والتجارة الداخلية (19280).​