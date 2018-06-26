غدًا.. وزير الزراعة يترأس اجتماعات "أكساد" للمناطق الجافة

كتب- أحمد مسعد:

تستضيف مصر، غدًا الأربعاء، اجتماعات المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة "أكساد"، والتي تشمل اجتماع المجلس التنفيذي للمركز، واجتماع الجمعية العمومية التي يترأسها الدكتور عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

وافتتح الدكتور رفيق صالح، مدير عام المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة "أكساد"، اجتماعات المجلس التنفيذي التابع لجامعة الدول العربية في القاهرة، بحضور ومشاركة المهندس خالد الحنيفات، وزير الزراعة الأردني، ووفود عربية من دول مصر، والمغرب، وتونس، ولبنان، وسوريا، والكويت، والصومال.

وناقش المجلس عددًا من المذكرات، منها مشروعات تطوير إنتاج النخيل بالمنطقة العربية، وخارطة الاستثمار الزراعي في السودان، ودراسة التغيرات المناخية وتأثيرها على المواد المائية والأرضية بالمنطقة العربية، ومشروع تسويق وتصنيع لحوم الأبل وتقديم الدعم الفني لفلسطين.

وحذر المشاركون في الاجتماع من مخاطر تأثير التغيرات المناخية على زيادة معدلات الفقر المائي بالمنطقة، إضافة إلى تأثيرها على الأمن المائي والغذائي، مشيرين إلى أن سوسة النخيل تشكل تهديدًا خطيرًا لخطة العرب في النهوض بالصادرات العربية من التمور المطلوبة في الأسواق الدولية. ​