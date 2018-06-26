وفد مسار العائلة المقدسة المجري يزور البابا تواضروس اليوم

شيخ الأزهر: عدم احترام التوجهات الإلهية سبب انتشار الصراعات في العالم

كتب- إسلام ضيف:

قال الأب هاني باخوم، المتحدث باسم الكنيسة الكاثوليكية، إن الوفد المجري الذي يزور المرحلة الأولى بمسار العائلة المقدسة بمصر سيزور البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، بعد زيارته أديرة وادي النطرون والبحر الأحمر.

وأضاف باخوم في بيان للكنيسة الكاثوليكية، أن الوفد زار اليوم الثلاثاء دار سيدة السلام لذوي الاحتياجات الخاصة بالشيراتون، وتعرفوا على طبيعة المكان والخدمات التي يقدمها للمجتمع.

وأوضح المتحدث باسم الكنيسة الكاثوليكية أنه ابتداءً من غد الأربعاء سيبدأ في زيارة النقاط التابعة لمسار العائلة المقدسة بالقاهرة.