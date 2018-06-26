بالشروط.. فتح باب التقديم بمدرسة العربي للتكنولوجيا التطبيقية أول يوليو

كتبت- ياسمين محمد:

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بالتعاون مع مجموعة العربي، وصندوق تطوير التعليم، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) فتح باب التقديم للطلاب من خريجي المرحلة الإعدادية بمدرسة العربي للتكنولوجيا التطبيقية بمحافظة المنوفية، فى الفترة من 1 يوليو المقبل وحتى 10 يوليو، كأول مدرسة للتكنولوجيا التطبيقية تطبق معايير الجودة الدولية.

وأوضحت حبيبة عز، مستشار الوزير للتعليم الفني والأمانة الفنية، في بيان اليوم الثلاثاء، أن التقديم متاح وفقًا للشروط التالية: أن يكون الطالب حاصلًا على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي في العام الدراسى السابق 2017/2018 بمجموع كلي لا يقل عن 220 درجة، وألا يزيد سن الطالب في أول أكتوبر عن 18 عامًا، أن يكون الطالب لائقًا من الناحية الصحية والبدنية وفقًا للشروط المقررة، وطبقًا للاستمارة التي يتم استيفاؤها من قبل الطالب، أن يجتاز الطالب الاختبارات التي تعقد للقبول بالمدرسة، بالإضافة إلى أن يكون المربع السكني للطلاب الذين لهم الحق في التقديم للمدرسة، مدينة قويسنا وأجوارها بمحافظة المنوفية، ومدينة بنها وأجوارها بمحافظة القليوبية.

وأشارت عز إلى أن التقديم سيكون من خلال ملء استمارة طلب الالتحاق، وإعداد ملف لكل طالب وتسليمه بالمدرسة في الفترة من (1 إلى 10) يوليو 2018 بمقر المدرسة من الساعة (9) صباحًا حتى الساعة (12 ) ظهرًا، عدا أيام الجمعة والسبت، ويتوجب على المتقدم الحضور بمستندات: (8) صورة شخصية حديثة، صورة من شهادة الإعدادية العامة الحديثة، شهادة ميلاد الرقم القومي، صورة من بطاقة ولى الأمر، طلب الالتحاق بعد استيفائه، بالإضافة إلى شهادة طبية.

وأضافت أن مجموعة العربي ستوفر وسائل المواصلات في نقطتي تجمع بالمدينتين قويسنا وبنها، ودون ذلك من الطلاب المقيمين خارج هذا النطاق الجغرافي بمحافظتى المنوفية، والقليوبية فيتحملون نفقات الوصول إلى نقطتي التجمع أو الذهاب إلى المدرسة مباشرة تحت مسئوليتهم، على أن يتم الالتزام بمواعيد اليوم الدراسي، بدءًا من الساعة السابعة صباحًا حتى انتهاء اليوم الدراسي، وسوف تعقد مقابلات شخصية للطلاب المتقدمين الذين سيتم اختيارهم، بناءً على قائمة الترشيح.

جدير بالذكر أن المدرسة تعد أول مدرسة للتكنولوجيا التطبيقية، تنفيذًا لمبادرة صناع مصر التي أطلقتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتعاون مع القطاع الخاص، حيث تقدم المدرسة العديد من المميزات للطلاب المقبولين بهذه المدرسة كأولوية التعيين للمتميزين بمصانع العربي، والإعفاء من الرسوم المدرسية التي تقدر بـ(15) ألف جنيه سنويًا للطالب، تتحملها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ومجموعة العربي كمنحة للمقبولين بالمدرسة، كما سيحصل الطلاب على شهادة خبرة عامين، بالإضافة إلى توفير وجبة غذائية يومية وبيئة مدرسية ممتازة، بالإضافة إلى أن المدرسة ستولى الأنشطة الرياضية والفنية اهتمامًا بالغًا، كما سيحصل الطلاب على مكافأة تدريب شهرية بناءً على الأداء، وسيتم دعمهم من قبل المستشارين اليابانين.