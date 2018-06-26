كرم جبر: 200 جنيه علاوة استثنائية للعاملين بالمؤسسات الصحفية القومية

كتب - مصطفى على:

‎أعلنت الهيئة الوطنية للصحافة، عن صرف العلاوة الاستثنائية التي وافق عليها مجلس النواب مؤخراً لجميع العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية، وذلك بقيمة 200 جنيه تُضاف إلى الراتب الأساسي اعتباراً من 1 يوليو 2018، من موازنة كل مؤسسة.

وقال بيان للهيئة، إن ذلك جاء بناءً على الاتفاق بين رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية خلال اجتماعهم اليوم الإثنين، بمقر الهيئة الوطنية للصحافة على قيام المؤسسات الصحفية القومية بصرف العلاوة الاستثنائية لجميع العاملين.

وتشمل العلاوة مبلغ 200 جنيه يُضاف إليها "بدل طبيعة العمل 25%"، وأعباء إضافة علاوة 2013 للمرتب الأساسي.‎