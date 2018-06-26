نائب يطالب اتحاد الكرة بتقديم استقالته واستدعاء وزير الشباب للبرلمان

كتبت- هند الشامي:

طالب النائب محمد العقاد، اتحاد الكرة بتقديم استقالته؛ تمهيدًا للتحقيق مع أعضائه في بعض المخالفات التي شهدناها خلال الأيام القلية المقبلة بشأن سفر بعثة المنتخب الوطني للمشاركة في كأس العالم بروسيا، وذلك حتى تسير التحقيقات، وفقًا لشفافية تامة، ومحاسبة المتورطين في هذه المخالفات.

وشدد "العقاد"، في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، على ضرورة استدعاء وزير الشباب والرياضة للبرلمان، للوقوف على تفاصيل هذه الكارثة التي تسببت في خروج المنتخب بخفى حنين من بطولة كأس العالم، التي لم نشارك فيها منذ 28 عامًا.

وأعلن عضو مجلس النواب، موافقته للبيان الصادر عن لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان التي تطلب فيه ضرورة تشكيل لجنة تقصي حقائق بشأن بعض المخالفات، منها إقامة معسكر المنتخب بمدينة جروزني، التي تبعد عن مكان إقامة المباريات، الأمر الذي تسبب في إرهاق اللاعبين أثناء أدائهم للمباريات، نظرًا لبعد المسافة، في حين أقامت بقية المنتخبات العربية معسكراتها بالقرب من أماكن مبارياتها، فضلًا عن عدد من المخالفات الأخرى.

وكان المنتخب الوطني خرج من الأدوار الأولى لكأس العالم، بالخسارة بهدف نظيف أمام منتخب أوروجواي في المباراة الأولى، والخسارة بثلاثة أهداف مقابل هدف أمام منتخب روسيا في المباراة الثانية له، ثم الخسارة في المباراة الثالثة بنتيجة هدفين لهدف أمام منتخب السعودية.