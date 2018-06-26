وزير التنمية المحلية يبحث مشروعات المحافظات مع اتحاد المستثمرات العرب

كتب- محمد نصار:

عقد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية اجتماعًا، اليوم الثلاثاء، مع اتحاد المستثمرات العرب برئاسة الدكتورة، هدى يسي، رئيسة جمعية سيدات الأعمال للتنمية؛ لبحث التنسيق مع الاتحاد وجمعية سيدات الأعمال لدعم التنمية في المحافظات والتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة وإمكانية المساهمة في تنفيذها.

وأوضح شعراوي، في بيان، التزام الوزارة بتنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بضرورة التعاون والتنسيق المستمر مع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص لخلق فرص عمل للشباب والاستفادة من خبراتهم في تنفيذ مشروعات تنموية مستدامة تعود على المواطنين بالنفع بما يساهم في الارتقاء بجودة حياتهم.



وقال الوزير: "لدينا مشروعات استثمارية في الوزارة والمحافظات بدراسات جدوي لكل مشروع، ونقدر حجم العمل الذي يقوم به اتحاد المستثمرات وجمعية سيدات الأعمال بالمحافظات".

وأوضح الوزير، أهمية التسويق للمنتجات البيئية المتميزة في المحافظات والدور الذي يمكن أن يؤديه الاتحاد في دعم الفرص التسويقية، مشددًا على ضرورة تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية في المحافظات وإقامة صناعات عليها خاصة في ظل التسهيلات الكبيرة التي تقدمها الدولة لتشجيع الاستثمار والمستثمرين وتحسين مناخ الاستثمار في المحافظات.

وأكد اللواء محمود شعراوي، أن الحكومة بكافة وزارتها ومؤسساتها تعمل لخدمة المواطن، إلى جانب اهتمام القيادة السياسية والحكومة بمحافظات الصعيد لتحقيق نقلة نوعية في حياة مواطنيه، والارتقاء بمستوى المعيشة وإقامة مشروعات في كافة المجالات لتوفير فرص عمل للشباب.

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى امكانية تنفيذ دورات تدريبية للعاملين في مجال الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر بالتعاون مع الاتحاد في مركز التنمية المحلية بسقارة.

ومن جانبها شددت الدكتورة هدى يسي، على أهمية المعارض التي ينفذها الاتحاد لتسويق المنتجات المصرية المتميزة داخليًا وخارجيًا والتوسع في تنفيذ مشروعات الإدارة البيئية المتكاملة والقرى الخضراء.

وطلبت يسي، دعم وزارة التنمية المحلية في تسهيل بعض الإجراءات الخاصة بأنشطة الاتحاد بالمحافظات.

واستعرض اللقاء الفرص الاستثمارية المطلوبة بالمحافظات ومنها مشروعات في مجال تحسين البيئة وتنفيذ وإقامة الغابات الشجرية وصناعات خشبية على مياه الصرف الصحي بالظهير الصحراوي، إذ تم تخصيص الأراضي المرفقة بالمحافظات لتنفيذ مشروعات في الغابات الشجرية، والإشارة إلى مشروعات في انتاج زيوت الزيتون وإقامة صناعات على منتجات البلح والتمور بمحافظتي مطروح والوادي الجديد، وتنفيذ مناطق لوجستية متكاملة بالمحافظات بواقع منطقة بكل محافظة على مساحة لا تقل عن 21 فدانًا، بتكلفة تقديرية من 3 إلى 7 مليارات جنيه.

كما استعرض اللقاء برامج التنمية الاقتصادية في محافظتي قنا وسوهاج ودراسات الجدوى الخاصة بالمشروعات الاستثمارية في المحافظتين وبرامج تحديث المناطق الصناعية بهما.