وزيرة الهجرة​ تحضر ورشة "مشاركة المصريين بالخارج في الانتخابات"

كتبت- مروة شوقي:

شاركت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، اليوم الثلاثاء، في فعاليات ورشة عمل "المصريون بالخارج وتحديات المشاركة الفعالة في الانتخابات"، التي نظمتها الهيئة الوطنية للانتخابات.

وجاءت الفعالية بحضور المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، والسفير حمدي لوزا، نائب وزير الخارجية، والمستشار محمود الشريف، عضو الهيئة الوطنية للانتخابات، وأعضاء الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأعربت "مكرم"، خلال كلمتها بافتتاح ورشة العمل، عن سعادتها بدعوة الهيئة الوطنية للانتخابات، لحضور الورشة للتحدث عن انتخابات المصريين بالخارج، لافتة إلى أن الانتخابات ملحمة حب شديد من أبناء الوطن لهذا البلد الذي يبذل جهودًا عظيمة في مكافحة الإرهاب.

وقالت: "اجتمعت مع المستشار لاشين إبراهيم وأعضاء هيئة الانتخابات، قبل انطلاق الانتخابات بفترة كبيرة للعمل على التيسير على المصريين بالخارج خلال عملية الاقتراع، ومازال التنسيق مستمرًا لمتابعة وتوضيح كافة المعوقات التي واجهت المصريين بالخارج خلال العملية الانتخابية".

ومن جانبه، أشاد لاشين إبراهيم، بجهود وزارة الهجرة من أجل ربط المصريين بالخارج بوطنهم الأم وتقديم التسهيلات لممارسة حقهم الدستوري، مشيرًا إلى أن الهيئة عقدت الكثير من الاجتماعات، وبذلت جهدًا كبيرًا للعمل على التيسير على الناخبين للإدلاء برأيهم واختيار رئيسهم.