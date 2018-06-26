"ليلة من ألف ليلة" يشارك في مهرجان العرائس الأوروبي بإيطاليا

كتب- محمد عاطف:

وافقت الدكتورة إيـنـاس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، على سفر فرقة المحروسة المسرحية المستقلة إلى إيطاليا، خلال الفترة من 27 يونيو حتى 29 يونيو 2018.

من جانبها، قالت الدكتورة هبة يوسف، رئيس قطاع العلاقات الثقافية الخارجية، وفق بيان اليوم الثلاثاء، إن موافقة الدكتورة إيناس عبدالدايم، على سفر فرقة المحروسة الخاصة للمشاركة بالعرض المسرحي "ليلة من ألف ليلة".

وأضافت "يوسف"، أن تلك المشاركة تلبيةّ للدعوة الموجهة من مهرجان العرائس الأوروبي بمدينة فاليسيا الإيطالية في دورته الحادية عشر، لوزارة الثقافة المصرية، والذي يشارك فيه عدد من الدول الأوروبية، منهم إيطاليا وإسبانيا وإنجلترا، إضافة إلى مصر، فضلًا عن أنها تفعيل للتعاون الثقافي الدائم بين مصر وإيطاليا.