ننشر أسعار الكمبوندات في العاصمة الإدارية - انفوجرافيك

إعداد- محمد عبدالناصر:

تنفيذ- ميكل عادل:

تستعد وزارة الإسكان لإعلان حجز وحدات العاصمة الإدارية، خلال أيام، ومن المقرر أن يتراوح سعر المتر فيها بين 11 ألف وحتى 13 ألف جنيه، في ظل وصل المتر في الكمبوندات التابعة للشركات إلى 20 ألف جنيه.

ويرصد مصراوي، في هذا الإنفوجراف، سعر المتر للوحدات السكنية التي طرحتها الشركات خلال الفترة الحالية، في العاصمة الإدارية، والذي سيطر عليه الارتفاعات الجنونية بصورة ملحوظة.​