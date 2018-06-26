رغم الـ3 هزائم.. نائب رئيس "مستقبل وطن" يشكر المنتخب
كتبت- مروة شوقي:
تقدم الدكتور محمد منظور، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، بالشكر للجهاز الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم واللاعبين، على المجهود الذي بذلوه خلال بطولة كأس العالم روسيا 2018، بالرغم من عدم الصعود للدور الثاني من البطولة.
وقال "منظور"، في بيان أصدره اليوم الثلاثاء، إن مشاركة مصر في تلك البطولة شرف كبير للمصريين، لافتًا إلى أن الخسارة لن تكون نهاية المطاف الكروي في مصر.
وأضاف نائب مستقل وطن، أن الأخطاء الفنية التي وقع فيها المنتخب في أدائه الكروي والتكتيكي، ما هو إلا درسًا قويًا سيستفيد به الجهاز الفني الجديد الذي سيقود المنتخب في الآونة القادمة، معربًا عن تمنيه أن يكون المدير الفني القادم للمنتخب مصريًا.
وتابع: "النجاحات التي حققها المنتخب الوطني على مر التاريخ كانت على أيدي مدربين مصريين مثل الكابتن محمود الجوهري والكابتن حسن شحاتة".
ونوه "منظور"، إلى أن مشاركة مصر في مونديال روسيا ساهم في الترويج السياحي لمصر من بين كل دول العالم؛ نظرًا لاهتمام المواطنين من مختلف الجنسيات بمتابعة هذا الماراثون الدولي بشغف كل 4 سنوات، متمنيًا من الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، تنظيم احتفالية كبرى لتكريم الجهاز الفني للمنتخب بكافة أفراده واللاعبين على مجهودهم خلال السنوات الأخيرة الماضية.
وأردف: "وزير الشباب والرياضة يمتلك من الحنكة السياسية الكافية التي تؤهله معرفة كافة التجاوزات التي حدثت خلال معسكر المنتخب، وسيتخذ حيالها قرارات عاجلة إن وجدت".
وطالب "منظور"، المصريين بعدم الانصياع وراء الحملات التشويهية التي تم إطلاقها مؤخرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تستهدف هدم المنظومة الرياضية في مصر، مشيرًا إلى أنه على الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، أن تهتم بتحفيز الشباب على ممارسة الرياضة.
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