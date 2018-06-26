رغم الـ3 هزائم.. نائب رئيس "مستقبل وطن" يشكر المنتخب

كتبت- مروة شوقي:

تقدم الدكتور محمد منظور، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، بالشكر ‏‏‏‏للجهاز الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم واللاعبين، على المجهود ‏الذي ‏‏‏بذلوه خلال بطولة كأس العالم روسيا 2018، بالرغم من عدم ‏الصعود ‏‏للدور الثاني من البطولة. ‏

وقال "منظور"، في بيان أصدره اليوم الثلاثاء، إن مشاركة مصر في تلك البطولة شرف كبير ‏‏‏للمصريين، لافتًا إلى أن الخسارة لن تكون ‏‏نهاية المطاف الكروي في مصر.

وأضاف نائب مستقل وطن، أن ‏الأخطاء الفنية التي وقع ‏‏فيها المنتخب في ‏أدائه الكروي ‏والتكتيكي، ما هو إلا درسًا قويًا سيستفيد به ‏‏الجهاز ‏الفني الجديد الذي ‏سيقود المنتخب في الآونة القادمة، معربًا عن تمنيه أن يكون المدير الفني القادم ‏للمنتخب مصريًا.

وتابع: "النجاحات التي حققها المنتخب الوطني على مر ‏التاريخ كانت على أيدي مدربين مصريين مثل الكابتن محمود الجوهري ‏والكابتن حسن شحاتة".

ونوه "منظور"، إلى أن مشاركة مصر في مونديال روسيا ساهم ‏‏‏في الترويج ‏السياحي لمصر من بين كل دول العالم؛ نظرًا ‏‏لاهتمام ‏المواطنين من مختلف الجنسيات بمتابعة هذا ‏الماراثون الدولي ‏‏بشغف كل ‏‏4 سنوات، متمنيًا من الدكتور أشرف صبحي، وزير ‏‏الشباب ‏والرياضة، ‏تنظيم احتفالية كبرى لتكريم الجهاز الفني للمنتخب ‏‏بكافة أفراده واللاعبين ‏‏على مجهودهم خلال السنوات الأخيرة الماضية.‏

وأردف: "وزير الشباب والرياضة يمتلك من الحنكة السياسية الكافية التي ‏تؤهله معرفة كافة التجاوزات التي حدثت خلال معسكر المنتخب، وسيتخذ ‏حيالها قرارات عاجلة إن وجدت".

وطالب "منظور"، المصريين بعدم ‏‏الانصياع وراء الحملات التشويهية التي تم إطلاقها مؤخرًا ‏عبر مواقع ‏‏التواصل الاجتماعي، والتي تستهدف هدم المنظومة الرياضية ‏في مصر، ‏‏مشيرًا إلى أنه على الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، أن تهتم ‏‏بتحفيز الشباب على ممارسة الرياضة.