بالأسماء.. إعلان الكشوف النهائية لمرشحي مجلس اتحاد عمال مصر

كتبت- مروة شوقي:

أعلنت اللجنة العامة لانتخابات تشكيلات التنظيمات النقابية العمالية في مرحلتها الثالثة والأخيرة للدورة التي تستمر 4 سنوات (2018- 2020)، اليوم الثلاثاء، الكشوف النهائية للمرشحين علي الرئاسة والعضوية لمجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.

وأظهرت الكشوف النهائية، تقدم للترشح لرئاسة وعضوية مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر 28 منهم على منصب رئيس الاتحاد جبالي محمد جبالي، رئيس النقابة العامة للعاملين بالنقل البري، و27 لعضوية مجلس إدارة الاتحاد العام، هم: محمد سالم، من نقابة الزراعة، حسام الدين مصطفى، النقل البحري، وجمال صابر السكك الحديدية، هشام فؤاد المرافق العامة، هشام رضوان، التعليم والبحث العلمي، السعيد النقيب، الإنتاج الحربي، وعلي عبدالوهاب، النيابات والمحاكم، فؤاد حسان، البريد، ومجدي حسن، هيئة النقل العام.

كما تقدم لعضوية الاتحاد العام، جمال عقبي، البنوك والتأمينات، عادل عبدالفضيل، المالية العامة والضرائب، ممدوح محمدي، محمد جبران، البترول، أحمد عبدالمقصود، العلوم الصحية، عبدالمنعم الجمل، البناء والأخشاب، وإبراهيم توفيق الاتصالات، وصالح سليمان، الخدمات الصحية، وحسن شحاتة، النقل الجوي، وهشام فاروق، الخدمات الإدارية، ومحمد وهب الله، التجارة، ومجدي البدوي، الصحافة والطباعة والإعلام، وعبدالفتاح إبراهيم، الغزل والنسيج، ومحمد عرابي، المناجم والمحاجر، وخالد الفقي، الصناعات الهندسية، وعماد حمدي الكيماويات، وخالد عبدالطيف عيش، الصناعات الغذائية، وحسين محمد أحمد نجيب، النقل البري.

ومن المقرر أن تعلن النتيجة النهائية صباح بعد غد الخميس وإيداع الأوراق وفقا لقرار وزير القوي العاملة ، محمد سعفان، رقم 117 لسنة 2018 ، وبذلك يسدل الستار علي ماراثون الانتخابات النقابية العمالية ، التي جاءت بعد توقف دام أكثر من 12 عاما، لتشكل مسارا جديدا نحو الديمقراطية، ويحقق الاستقرار داخل الأوسط العمالية النقابية بانتهاء هذه الانتخابات.