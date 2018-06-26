وزيرة الثقافة: فتح أبواب المسارح والسيرك مجانًا احتفالاً بثورة 30 يونيو

كتب- محمد عاطف:

قررت وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم فتح جميع المسارح والسيرك القومي والمتاحف والبيوت الثقافية والأوبرا بمختلف المحافظات مجانا للجمهور يومي الجمعة والسبت 29 و30 يونيو الجاري بمناسبة الذكرى الخامسة لاحتفالات مصر والمصريين بثورة 30 يونيو.

وقالت عبدالدايم - في بيان اليوم الثلاثاء: "إن الاحتفالات تشارك فيها جميع القطاعات بأنشطة وفعاليات ثقافية وفنية في 27 محافظة"، داعية المصريين للاحتفال بثورتهم في جميع المحافظات من خلال العروض الفنية والأنشطة الثقافية التي ستنظمها قطاعات الوزارة وعلى رأسها هيئة قصور الثقافة والتي تقدم 237 فعالية بمختلف محافظات مصر، كما سيقيم قطاع الإنتاج الثقافي 9 عروض للبيت الفني للمسرح على مسارح الدولة.

وأضافت: "أن ثورة 30 يونيو التي صنعها الشعب باتت عيدا لكل المصريين واحتفالاً قومياً يؤكد على وعي وثقافة الشعب المصري وتطلعه إلى مستقبل أفضل برسم خارطة طريق لمسيرة التنمية الشاملة في مصر التي تربط الحاضر بالمستقبل وتستلهم إنجازات الحضارة المصرية العريقة، وتعيد إحياء الدور التاريخي لمصر في الريادة الإقليمية والدولية؛ بهدف النهوض بالمجتمع في كافة المجالات ووضع أسس وركائز سليمة لبناء الإنسان بما يضمن حياة كريمة وحقوق الأجيال القادمة خاصة في ظل التحديات والتطورات الذي يشهدها العالم".

وأوضحت أن البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية سيفتح أبوابه للجمهور بمسرح البالون والسيرك القومي بالعجوزة ومدينة جمصة ومدينة 15 مايو، كما استعد قطاع الفنون التشكيلية لاستقبال الجمهور بفتح جميع المتاحف والمعارض التابعة لوزارة الثقافة في مختلف المحافظات، بالإضافة إلى عقد سلسلة ندوات أحتفالاً بهذه المناسبة.

يشار إلى أن صندوق التنمية الثقافية سيشارك بعروضاً فنية وورش للأطفال ولذوي القدرات الخاصة وللتنورة التراثية في البيوت الثقافية، كما تنظم الهيئة العامة للكتاب أول معرض للكتاب في مدينة رأس البر بمحافظة دمياط، أما دار الأوبرا المصرية خصصت لليومين احتفالات فنية بعنوان (وطنيات) على مسارحها بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور ويشارك فيها بمجموعة من الأغاني الوطنية.