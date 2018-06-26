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ننشر نص تهنئة رئيس الوزراء للسيسي بذكرى "30 يونيو"

02:35 م الثلاثاء 26 يونيو 2018
ننشر نص تهنئة رئيس الوزراء للسيسي بذكرى "30 يونيو"

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

كتب- محمد غايات:

بعث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ بمناسبة الذكرى الخامسة لثورة 30 يونيو المجيدة، وكان نصها كالتالي:

السيد الرئيس/ عبدالفتاح السيسي

رئيس الجمهورية

تحية طيبة. وبعد،

يسعدني أن أبعث لسيادتكم بالأصالة عن نفسي، وبالإنابة عن أعضاء الحكومة، بأسمى آيات التهانى، وأصدق التمنيات الطيبة، بمناسبة حلول الذكرى الخامسة لثورة 30 يونيو المجيدة.

سيادة الرئيس! ستظل ثورة الثلاثين من يونيو عنوانًا لإرادة المصريين، وتصميمهم على الحفاظ على هويتهم، والانتصار لوحدتهم فى مواجهة من يدعون للتفرق والانقسام.

إننا سيادة الرئيس سنظل دوماً نستلهم من هذه الثورة المجيدة، روح التحدى فى مواجهة المكائد والصعاب، ونحن ـ كحكومة ـ تخطو خطواتها الاولى فى تحمل المسئولية، نعاهد الله ونعاهدكم، ونعاهد شعب مصر العظيم، أن نبذل قصارى الجهد، والعطاء لصنع مستقبل أفضل لوطننا الغالى، وتحقيق ما يصبو اليه أبناؤه.

وفقكم الله لما فيه خير الوطن والمواطنين

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