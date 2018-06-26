رئيس "الأعلى للإعلام": نجحنا في خفض مشاهد التدخين والمخدرات بالدراما

كتب- مصطفى علي:

قال مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن التنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي، ومرصد صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، أدى إلى انخفاض نسبة مشاهد التدخين وتعاطي المخدرات في الأعمال الدرامية، لافتا إلى أن المجلس مستمر في ذلك لمواجهة أي مشاهد تروج لمنتجات التبغ.

وأضاف مكرم محمد أحمد، خلال احتفال الصندوق باليوم العالمي لمكافحة إساءة استعمال المخدرات والاتجار غير المشروع بها، واستعراض نتائج المرصد الإعلامى للصندوق حول تحليل مشاهد التدخين والمخدرات بدراما رمضان 2018 بحضورغادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، أن المجلس يسعى دائما لتحقيق الأهداف المرجوة منها، من خلال الحوار والإبداع دون المصادرة، مشيدا بالمؤسسات الإعلامية والقنوات التلفزيونية الملتزمة، والتي لا تروج لمشاهد التدخين والمخدرات.

وكانت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أعلنت أن الدراما حققت هذا العام نتائج إيجابية في تناولها لقضية المخدرات بالمقارنة بالعام الماضي، وكشف المرصد الإعلامي لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان عن انخفاض نسب مشاهد التدخين من 13% من إجمالي المساحة الزمنية للأعمال الدرامية في رمضان 2017 إلى 6% هذا العام، أما مشاهد تعاطي المخدرات، انخفضت نسبتها من 4% إلى 2%،كما خلت 4 مسلسلات تماماً من مشاهد المخدرات.