"التعليم": إلغاء درجة السؤال العاشر بامتحان الكيمياء لطلاب "STEM"

كتبت- ياسمين محمد:

أدى طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة لمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM)، اليوم الثلاثاء، امتحانات الدور الأول، للعام الدراسي 2017-2018، في مادة مقاييس المفاهيم (الكيمياء).

وبحسب بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، قال أحمد خيري، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن عدد طلاب مدارس المتفوقين الذين أدوا الامتحان (684) طالبًا وطالبة أمام (9) لجان امتحانية على مستوى الجمهورية.

وحرص الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام ورئيس عام الامتحان، قبل بدء الامتحان على التواصل مع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية واطمأن بنفسه على انتظام العمل بلجان سير الامتحان، وجاهزية اللجان لعقد الامتحان.

وسارت أجواء الامتحان بشكل جيد ومنضبط، وأما بالنسبة لما أُثير حول السؤال العاشر من الامتحان والذي يحتاج في الإجابة عليه إلى وجود الجدول الدوري، تم التواصل مع مدير عام تنمية مادة العلوم والهيئة الفنية واضعي أسئلة الامتحان، وفي ضوء التقرير الفني الوارد من الهيئة وحرصًا على ما فيه صالح الطلاب، وافق حجازي على إلغاء درجة السؤال العاشر وإخطار لجنة النظام والمراقبة بقطاع القاهرة (أ) لمراعاة ذلك في أعمال التقدير وأعلن أن إلغاء درجة السؤال المذكور لن تؤثر بأي حال على درجة الطلاب بالمادة حيث إنها تحتسب بناءً على النسبة المئوية.

وعلى صعيد آخر، أكد حجازي، استمرار سير أعمال امتحانات الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2017- 2018، دون توقف على جميع مستوياتها، طبقًا لجدول الامتحان المعلن والمعتمد من الوزارة ووفقًا لما جاء بقرار مجلس الوزراء رقم 1151 لسنة 2018، والذي نص على أن الإجازة الممنوحة بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو لا تسري على جميع أعمال الامتحانات في المدارس والمعاهد والجامعات حيث تستمر وفقًا للمواعيد المحددة لها.

ويؤدي طلاب مدارس STEM، الخميس المقبل،أخر امتحان لهم بالدور الأول في اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الكيمياء - الفيزياء)، بينما يؤدي طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية الامتحان في مادة الجغرافيا لطلاب الشعبة الأدبية، ومادة الكيمياء لطلاب الشعبة العلمية (الرياضيات، والعلوم).