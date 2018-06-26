وزير التعليم: نودع الكتاب المدرسي الورقي قريبًا

كتبت- ياسمين محمد:

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن بنك المعرفة مشروع قومي بذل فيه مجهود كبير، مؤكدًا أنه أداة مهمة لترويج العلوم في مصر والمنطقة الشرق الأوسط، لافتًا إلى أنه يضمن محتوى علمي كبير باللغة العربية.

جاء هذا خلال كلمته، بفعاليات اليوم الأول للمؤتمر الدولي الرابع، حول: "تعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM) في مجتمع المعرفة استراتيجيات وتطبيقات إبداعية"، المنعقد في الفترة من 26 إلى 28 يونيو الجاري تحت رعاية الجامعة المصرية للتعليم الإلكتروني -الأهلية-

وأضاف شوقي، أن تطوير التعليم ومتطلبات المرحلة من بنك المعرفة والتحول إلى تكنولوجيا التعليم، تلقى مساندة رهيبة من الرئيس السيسي، متابعًا: "نستهدف من خلال بنك المعرفة وصول القارئ لمعلومات عن العلوم، وتحبيب الأطفال في الثقافة العلمية"؛ تحقيقًا لرؤية رئيس الجمهورية لبناء الإنسان المصري القادر على التفكير والبحث والإبداع.

ولفت شوقي إلى الاتفاق مع أكبر دور النشر عالميًا؛ لتزويد بنك المعرفة بالمحتوى العلمي، وفتح مجال تعلم البحث العلمي أمام الطلاب، وجعل البنك منصة للتعليم الإلكتروني، مشيرًا إلى أن وزارة التربية والتعليم تسير في نفس الاتجاه لتحويل الكتب الدراسية إلى النظام الرقمي.

ونوه الوزير إلى أن بنك المعرفة يحتوي على مقالات في العلوم بلغة مسبطة؛ لتحفيز الطلاب، ويختلف عن بحوث الإنترنت الأخرى، إذ أن مصادره موثوق بها ولها مصداقية؛ نظرًا مراجعتها مراجعة علمية دقيقة، فضلًا عن أنها معلمومات قيمة، قائلًا: "نرغب في وضع هذه الثروة في يد كل طفل مصري.