"الدالي" يقرر غلق 35 مخبزًا مخالفًا بالجيزة

كتب- إسلام ضيف:

أصدر اللواء محمد كمال الدالى محافظ الجيزة، قرارًا بغلق 35 مخبزًا بلديًا يعمل دون ترخيص، ويعتمد في تشغيله على تجميع الدقيق البلدي المُدعم، ولحين توفيق أوضاعها.

وقال محافظ الجيزة -حسب بيان، الثلاثاء- إن القرار جاء وفقًا لمذكرة من مدير مديرية التموين بالجيزة، وأن المخابز التي صدر القرار بغلقها شملت 8 مخابز بحي بولاق الدكرور، و4 مخابز بحي الوراق، ومخبزين بالهرم، و3 مخابز بمدينة الحوامدية، و4 مخابز بأطفيح، و13 مخبزًا بأوسيم، ومخبز بشمال الجيزة.

وأضاف المحافظ أن مديرية ومباحث التموين يكثفان حملاتهما اليومية على المخابز؛ لضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات الرادعة ضد أي مخبز مخالف، لافتًا إلى أن المحافظة تضع على رأس أولوياتها حل مشكلات المواطنين المتعلقة بالمنظومة التموينية لما لها من أهمية تمس الحياة اليومية للمواطنين.

وأشارت المحافظة إلى أن الدالي قد كلف رؤساء الأحياء والمدن المختصة ومديرية ومباحث التموين بتنفيذ قرارات الغلق الصادرة تجاه المخابز المخالفة لضمان عدم إعادة فتحها إلا بعد تقنين اوضاعها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة مؤكداً استمرار الحملات التى تقوم بها المحافظة تجاه المنشآت المخالفة للقوانين.