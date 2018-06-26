رئيس البرلمان مهنئًا السيسي بذكرى 30 يونيو: "كنت الأمل الباقي للشعب"

كتب- محمد نصار:

أرسل الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، الثلاثاء، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة حلول ذكرى ثورة 30 يونيو.

وقال عبدالعال، في برقيته للرئيس: "فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، يطيب لى أن أهديكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن نواب الشعب أخلص التهاني وأزكاها بمناسبة حلول ذكرى ثورة الثلاثين من يونيو، تلك الثورة الفريدة بين الثورات الكبرى في تاريخ الإنسانية بكثافة المشاركة الشعبية، والتي كانت النساء والشباب والشيوخ، الذين خرجوا بالملايين، وقودها وعتادها، واستظلوا بأعلام الوطن، وانضم إليهم رجال شرطتنا الأبطال، وحماها جيش الشعب، الذي أقسم كل فرد من أفراده، أن الولاء للوطن، أغلى من الحياة".

وتابع عبدالعال: "في الثلاثين من يوينو تصدى شعب مصر العظيم لجموح رئيس وجماعته، التي أرادت استلاب هوية الوطن والنيل من لحمته ومتانة نسيجه، وكنتم يا سيادة الرئيس الأمل الباقي للشعب الذي أودعكم أمانته وطالبكم بحمايته، وكان صغوكم لصوت الشعب واستجابتكم لإرادته، فحميتم مصر من الفتن لنستقبل معكم فجرًا جديدًا، نبذر فيه الأمن والأمان، ونجني فيه الرخاء، ونجعل المستحيل اليوم ممكنًا غدًا".

واختتم رئيس البرلمان برقيته إلى السيسي قائلاً: "حفظكم الله وكلل بالنجاح مسعاكم من أجل أن تصبح مصر محورًا من محاور التنمية ويرتقي شعبها أعلى مراتب السعادة".