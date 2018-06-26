"الري": 15 مليون جنيه لأعمال تطهير ونزع حشائش في الجيزة

كتب- أحمد مسعد:

نفذت وزارة الري، حزمة من المشروعات والعمليات في نطاق محافظة الجيزة، شملت أعمال تطهيرات ونزع حشائش.

وقال المهندس عاشور راغب عبدالكريم، رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالجيزة، إن الإدارة نفذت خلال العام الحالي 2017/2018، حزمة من المشروعات والعمليات في نطاق محافظة الجيزة، وتشمل أعمال التطهيرات ونزع حشائش بدائرة الإدارة العامة لرى الجيزة بقيمة 15.8 مليون جنيه.

وأضاف "راغب"، في بيان اليوم الثلاثاء، أن الإدارة العامة لري حلوان نفذت أعمال تطهير ونزع حشائش بدائرة الإدارة بتكلفة 5.4 مليون جنيه، علاوة على عملية صيانة بوابات بدائرة الإدارة بتكلفة 377 ألف جنيه، فضلًا عن عملية صيانة أعمال ميكانيكية وكهربائية بتكلفة 342 ألف جنيه.

وفي مجال الخطة الاستثمارية، ذكر "عبدالكريم"، أنه تم الانتهاء من تغطية على ترعة ذات الكوم بتكلفة 3.6 مليون جنيه، وكذلك أعمال حائط ساند على ترعة الزمر بطول 150 مترًا، وإحلال تجديد للبدالة الآخذة من ترعة أم دينار ك 3.00 بتكلفة 1.2 مليون جنيه، والانتهاء من أعمال صناعية بهندستي الصف وأطفيح بدائرة الإدارة بتكلفة 1.2 مليون جنيه، وكذلك أعمال صيانة الترع على بند ¼ عملية صيانة وترميم الجسور لمخرات السيول والترع بتكلفة 1.3 مليون جنيه.

وفي مجال الخطة الموحدة، نوه إلى تنفيذ عملية صيانة بوابات بدائرة الإدارة بتكلفة 3.3 مليون جنيه، وكذلك الأعمال الميكانيكية والكهربائية وتوريد وتركيب المغذيات بتكلفة 1.255 مليون جنيه، مع استكمال تغطية ترعة بركات بطول 5 متر بربخ خرسانة عادية سعة الفتحة 2.00م بتكلفة 120 ألف جنيه، وكذلك أعمال استكمال تغطية على ترعة جرزا الصيفي بطول 34 متر مواسير خرسانة مسلحة قطر 1.25 متر بتكلفة 139 ألف جنيه.

وتابع وكيل الوزارة بالجيزة، أن الإدارة العامة للتوسع الأفقي ومشروعات ري مصر الوسطى ببني سويف انتهت من إنشاء كوبري الضبعي ك 74.513 على ترعة الجيزة بتكلفة 3.4 مليون جنيه، والانتهاء من إنشاء سد على مخر سيل الجبو بمدينة 15 مايو، بتكلفة 7.3 مليون جنيه.