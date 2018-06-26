40 درجة بالقاهرة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأربعاء

كتبت- عايدة رضوان:

كشف محمود شاهين، وكيل مركز التنبؤات التابع للهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن سبب ارتفاع درجات الحرارة غدًا الأربعاء، وهو امتداد المنخفض الجوي الحراري (منخفض الهند الموسمي)، مصحوبًا برياح جنوبية شرقية تعمل على رفع درجات الحرارة عن المعدل الطبيعي نتيجة تغيير اتجاه الكتلة الهوائية المؤثرة عليها.

وأضاف شاهين، في تصريحات لمصراوي، اليوم الثلاثاء، أنه من المتوقع انكسار الموجة الحارة صباح الخميس الذي يليه، لتعود للاستقرار عند معدلها الطبيعي والذي عادةً ما يسجل ما بين 35 لـ 37 درجة مئوية على القاهرة والوجه البحري.

وتوقع وكيل مركز التنبؤات، أن يسود غدًا الأربعاء طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارًا، لطيف ليلًا، على أن تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة.

وأضاف أنه من المتوقع - أيضًا - أن تسجل درجات الحرارة 40 درجة مئوية على القاهرة والوجه البحري، فيما قد تسجل 45 درجة مئوية على جنوب الصعيد، على أن ترتفع نسبة الرطوبة بنسب تتراوح ما بين 60 إلى 65% على الوجه البحري والقاهرة، وما بين 72 لـ 75% على السواحل الشمالية و50% على جنوب الصعيد.