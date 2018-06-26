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قرار وزاري باعتبار مشروع "طريق هضبة أسيوط" من أعمال المنفعة العامة

01:02 م الثلاثاء 26 يونيو 2018
قرار وزاري باعتبار مشروع "طريق هضبة أسيوط" من أعمال المنفعة العامة

الدكتور مصطفي مدبولي

كتب- محمد غايات:

أصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، قراراً ينص على اعتبار من أعمال المنفعة العامة، مشروع إنشاء طريق هضبة أسيوط الغربية، بمحافظة أسيوط، بطول 22,6 كم، على الأراضي الموضحة حدودها ومساحتها ومعالمها بالمذكرة والرسومات والخرائط المساحية المعنية.

كما ينص القرار، في مادته الثانية، على أنه يُستولي بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه بالمادة السابقة، والبالغ مساحتها 41 فدانا (بطول 4,4 كم وبعرض متوسط 30 مترا)، والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة المعنية والرسم التخطيطي الإجمالي والكشوف ذات الصلة.

مجلس الوزراء مصطفي مدبولي مشروع طريق هضبة أسيوط

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