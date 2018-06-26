رئيس لجنة الدراما بـ"الأعلى للإعلام": إعلان أسباب استقالتنا الجماعية اليوم

كتب- مصطفى علي:

كشف المخرج محمد فاضل، رئيس لجنة الدراما بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن اللجنة ستصدر بيانًا توضيحيًا، اليوم، لإعلان أسباب استقالتها الجماعية التي تقدمت بها أمس.

وأوضح فاضل، في تصريح لمصراوي، الثلاثاء، أن القرار اتخذ جماعيًا، ومن ثم لا يجوز أن يعلن أحد الأسباب بشكل منفصل، ولكن يتم إعلانها في بيان رسمي للجنة وهو ما سيحدث.

وكانت لجنة الدراما قد تقدمت باستقالة جماعية مفاجئة أمس الاثنين، دون إبداء أسباب، حيث أكدت اللجنة، في بيان الاستقالة، أنها ستُعلن بشكلِ تفصيلي دوافعها لهذا القرار، وقد وقَّع عليه جميع أعضائها، وهم: "خيرية البشلاوي، والمخرج عمر عبد العزيز، وسكرتير المهن التمثيلية نبيل الجوهري، وعضو المهن التمثيلية أيمن عزب، والمؤلف هاني كمال، والمخرج ورئيس اللجنة محمد فاضل".

من جانبه، أكد الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن محمد فاضل رئيس لجنة الدراما لم يتعرض لأى مضايقات حتى يتقدم باستقالته، متابعا: "محمد فاضل لم نقترب منه ولم يقل له أحد شيئًا حتى يستقيل".

وأضاف أنه فوجئ بخبر إعلان محمد فاضل ولجنة الدراما بتقديم استقالتهم، مشيرا الى أنه كان يتصور أن ينتظره "فاضل" حتى يعود من خارج البلاد ويوضح له ما اذا كان هناك أى أمور تعرقل عمل اللجنة حتى يتم معالجتها بدلا من الخروج لإعلان الاستقالة الجماعية للجنة".