مصادر تكشف تفاصيل ضبط رئيس حي الدقي

كتب- محمود رمزي:

كشفت مصادر بحي الدقي عن أن رجال هيئة الرقابة الإدارية ضبطوا رئيس الحي بمنزله، واقتادوه إلى مكتبه بمبنى رئاسة الحي، ظهر أمس الاثنين.

وأضافت المصادر، لمصراوي، اليوم الثلاثاء، أن ضباط الرقابة يرافقهم رئيس الحي مكثوا قرابة الساعة في مبنى الحي، متابعةً: "نزلوا برئيس الحي، وركبوا عربية ومشيوا".

وقال بيان لهيئة الرقابة الإدارية إن طلب هذه المبالغ كان مقابل تغاضي رئيس الحي عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات البنائية للعقار، والتي تستوجب إزالتها، وهي التي تحقق أرباحًا بدون وجه حق لهؤلاء المقاولين، بما يزيد على 10 ملايين جنيه.

وبعرض جميع المتهمين على النيابة العامة قررت حبسهم على ذمة التحقيقات.

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