بدء فعاليات المؤتمر الرابع لرسم سياسات تعليمية لبناء طالب مبدع- صورة

كتبت- ياسمين محمد:

انطلق المؤتمر الدولي الرابع، بشأن تعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM) في مجمتع المعرفة: استراتيجيات وتطبيقات إبداعي، اليوم الثلاثاء، والذي يُعقد في الفترة من 26- 28 يونيو 2018، تحت رعاية الجامعة المصرية للتعليم الإلكتروني - الأهلية.

وحسب بيان، اليوم، حضر المؤتمر كل من: الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور حسام عثمان مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتدريب والإبداع التكنولوجي وريادة الأعمالأ، المهندس علاء فهمي، وزير النقل الأسبق ورئيس مجلس أمناء الجامعة المصرية للتعلم الإلكترونية "الاهلية"، الدكتور ياسر دكروري رئيس الجامعة، الدكتور سامي نصار، المقرر العام للمؤتمر، والدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم.

وشهد المؤتمر الذي سيستمر لمدة ثلاثة ايام أكبر تجمع عربي ودولي للمهتمين برسم السياسات التعليمية بمصر والشرق الأوسط؛ لاستطلاع التجارب العالمية لتعميم مدارس STEM – تدريس العلوم والرياضيات والتكنولوجيا الحديثة - ونظرًا لما يمثله هذا النوع من التعليم من تطوير لقدرات طلاب التعليم قبل الجامعى وتنمية مهارات التفكير العليا لديهم من تحليل ونقد وإبداع.

وقال الدكتور ياسر دكروري، رئيس الجامعة، إن المؤتمر يأتي انطلاقًا من الاهتمام العالمي والانتشار الواسع لمدارس "STEM" فى كثير من الدول المتقدمة والنامية ومن بينها مصر والدول العربية. ونظرا لما يمثله هذا النوع من التعليم من تطوير لقدرات طلاب التعليم قبل الجامعي وتنمية مهارات التفكير العليا لديهم من تحليل ونقد وإبداع، وتأهيلهم لمراحل تعليمهم العالي ودراساتهم العليا فى مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات وهى العلوم والمجالات التى تمثل جوهر مجتمع المعرفة وتمثل المكونات الرئيسية لحياتنا اليومية.