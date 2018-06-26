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برلماني يطالب بتحقيق عاجل في أزمة تبرعات مستشفى 57357

12:28 م الثلاثاء 26 يونيو 2018
برلماني يطالب بتحقيق عاجل في أزمة تبرعات مستشفى 57357

مستشفى 57357

كتب- أحمد علي:

تقدم النائب محمد عبدالله زين الدين، وكيل لجنة النقل والمواصلات، بطلب إحاطة من خلال مجلس النواب إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بخصوص أزمة مستشفى 57357 الأخيرة، مطالبًا بضرورة إجراء تحقيق عاجل في هذه الأزمة وتوضيح الأمر للمواطنين الذين يتبرعون بأموالهم منذ سنوات لهذا المستشفى الكبير.

وأوضح النائب في بيان، الثلاثاء، أن مستشفى 57357 منذ إنشائها وحتى هذه اللحظة، قائمة على أموال التبرعات، بالإضافة إلى أن المستشفى له سمعة طيبة وشهرة واسعة، ويتلقى تبرعات من الداخل والخارج، لذلك فإن جمع تبرعات بمليار جنيه سنويًا ليس غريبًا، ولكن الغريب هو وجود اتهامات تقول إنه لا يجري صرف سوى من 160 إلى 200 مليون جنيه فقط على الأطفال المرضى.

وقال النائب، إن المواطنين حين يتبرعون لهذه المستشفيات يتبرعون من أجل تقديم خدمة طبية مميزة لهؤلاء الأطفال تساعدهم على الشفاء من السرطان لا لصرف أموالهم على الموظفين أو في عمل حملات إعلانية ضخمة تتكلف مبالغ طائلة، ويصل سعر الدقيقة في الإعلان الواحد بها لأكثر من 100 ألف جنيه.

محمد عبدالله زين الدين لجنة النقل والمواصلات مستشفى 57357 مصطفى مدبولي

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