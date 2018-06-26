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المنتخب يصل القاهرة بعد وداع المونديال.. صور

12:27 م الثلاثاء 26 يونيو 2018
المنتخب يصل القاهرة بعد وداع المونديال.. صور

بعثة المنتخب

كتب- طه عبيد:

وصل المنتخب الوطني، على طائرته خاصة، مطار القاهرة الدولي، ظهر الثلاثاء، عائدًا من روسيا بعد المشاركة في نهائيات كأس العالم.

واستقبلت سلطات المطار أفراد بعثة المنتخب، وتم إنهاء إجراءات وصولهم من صالة 4 والمخصصة للطيران الخاص.

وودع المنتخب كأس العالم من دور المجموعات بعد الخسارة أمام أوروجواي (1-0)، وروسيا (3-1)، والسعودية (2-1).

وفرضت قوات الأمن بالمطار تعزيزات أمنية على محيط الصالة، خوفًا من توافد الجماهير إلى المطار بسبب سوء أداء المنتخب والهزائم المتتالية.

وكان مصدر أكد ليلا كورة، أن 5 لاعبين لم يعودوا للقاهرة مع طائرة المنتخب، وهم: محمد النني، وسام مرسي، ومحمود تريزيجية، وأحمد حجازي، وأحمد المحمدي.

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المنتخب القومي مطار القاهرة الدولي روسيا كأس العالم

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