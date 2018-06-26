محافظة الجيزة عن ضبط رئيس حي الدقي برشوة: "غلط وبيتحاسب"

كتب- إسلام ضيف:

علق اللواء علاء الهراس، نائب محافظ الجيزة لشؤون الأحياء على واقعة إلقاء هيئة الرقابة الإدارية القبض على رئيس حي الدقي لتلقيه رشوة، قائلًا: "واحد غلط وبيتحاسب".

وأوضح الهراس في تصريح خاص لمصراوي، اليوم الثلاثاء، أن المحافظة لم تقرر بعد من سيتولى مسؤولية حي الدقي بعد، متابعًا: "وضع طبيعي إن حد هيمسك الحي، ولم نقرر بعد وسنرى الأمر".

كانت هيئة الرقابة الإدارية ألقت القبض على رئيس حي الدقي، وصاحبي شركة مقاولات و أحد الوسطاء يعمل في مجال المحاماة، لطلب وتقاضي رئيس الحي مبلغ 250 ألف جنيه، إضافة إلى وحدة سكنية كائنة بشارع البطل أحمد عبدالعزيز قيمتها حوالي 2 مليون جنيه من مالكي العقار بوساطة أحد المحامين.

وقال بيان لهيئة الرقابة الإدارية، اليوم، إن طلب هذه المبالغ مقابل تغاضي رئيس الحي عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات البنائية للعقار والتي تستوجب إزالتها، وهي التي تحقق أرباحًا بدون وجه حق لهؤلاء المقاولين بما يزيد عن 10 ملايين جنيه.