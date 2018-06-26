نقيب الفلاحين يهنئ الرئيس السيسي والحكومة بذكرى "30 يونيو"

كتب- أحمد مسعد:

هنأ النقيب العام للفلاحين الحاج حسين عبدالرحمن أبوصدام ،الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة الذكرى الخامسة لثورة 30 يونيو.

وقال نقيب عام الفلاحين، في بيان، اليوم الثلاثاء: "يسعدني بالأصالة عن نفسي ونيابة عن جموع الفلاحين أن أهنئ الرئيس والحكومه والشعب المصري بذكرى ثورة ٣٠ يونيو، أعاد الله هذه المناسبة العظيمة أعوامًا عديدة عليكم وعلى بلادنا، ودوما في رقي وازدهار حفظكم الله لمصر وكل عام والجميع بخير".

كما تقدم نقيب الفلاحين بالتهنئة للدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء والفريق محمد أحمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي.​