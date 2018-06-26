وزير التعليم العالي يشهد توقيع اتفاقية بين جامعة عين شمس و"إنجليا البريطانية"

كتبت- داليا شبل:

شهد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مراسم توقيع اتفاقية تعاون بين جامعتي عين شمس وإيست إنجليا البريطانية، مساء أمس الاثنين، بأحد الفنادق القاهرة، في إطار توسيع الشراكة والتعاون بين الجامعات المصرية والبريطانية، وتنمية العلاقات المصرية البريطانية في مجال التعليم العالي.

وحسب بيان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الثلاثاء، جاء ذلك في إطار زيارة وفد من مسئولي العلاقات الدولية والشراكة العالمية في مجال التعليم العالي بعدد من الجامعات البريطانية؛ لبحث أوجه التعاون المشترك بين مصر وبريطانيا وتوسيع مستوى الشراكة والتعاون بين الجامعات المصرية والبريطانية، والتعرف على التجربة المصرية في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، والاطلاع على أهم حوافز ومقومات الاستثمار في مجال التعليم العالي بمصر، وفتح فروع لجامعات بريطانية في العاصمة الإدارية الجديدة.

وتابعت الوزارة في بيانها: "تهدف الاتفاقية التي تصل مدتها إلى 3 سنوات إلى تطوير العلاقات الأكاديمية والعلمية والتعليمية بين الجامعتين، خاصة في مجال تبادل الأساتذة والطلاب وإعداد البرامج الدولية المشتركة والمناهج والمواد الدراسية، وتبادل الخبرات وإقامة المؤتمرات وورش العمل والبرامج التدريبية، بالإضافة إلى التعاون بين الجامعتين في إعداد الأبحاث العلمية في مجال تعليم الكبار ومنح الدرجات العلمية المشتركة".

وأضافت الوزارة: "وقع الاتفاقية عن جامعة عين شمس الدكتور محمد الشناوي، مستشار وزير التعليم العالي للاتفاقيات والعلاقات الدولية وعن جامعة إيست إنجليا البريطانية الدكتور فيليب جيل مارتن، نائب رئيس الجامعة".