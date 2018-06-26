متحدث "العاصمة الإدارية" يكشف عن موعد نقل الوزارت

كتب- أحمد الصعيدي:

قال العميد خالد الحسيني، المتحدث باسم العاصمة الإدارية الجديدة، إن الدولة لا تنفق أي أموال على العاصمة الإدارية، مشيرًا إلى استغلال حصيلة بيع الأراضي في الإنفاق على البنية التحتية بها.

وأضاف "الحسيني"، خلال لقائه ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، أن سعر المتر في العاصمة الإدارية يقرر من خلال لجنة، تحدد السعر بعد دراسة الموقف، موضحًا، أن نقل الوزارات إلى العاصمة الإدارية الجديدة سيكون منتصف العام المقبل.

وأوضح المتحدث باسم العاصمة الإدارية الجديدة، أن حي الوزارات في العاصمة الإدارية الجديدة ليس له مثيل.