برلماني يطالب بإقالة اتحاد الكرة والتحقيق في مخالفات بعثة المنتخب

كتب- محمد نصار:

طالب النائب عمر وطني، عضو مجلس النواب عن دائرة الشرابية والزاوية الحمراء، بإقالة أعضاء مجلس إدارة اتحاد كرة القدم بالكامل ومحاسبتهم على كل الوقائع التي حدثت خلال مشاركة المنتخب الوطني في المونديال.

وأوضح وطني، في بيان، اليوم الثلاثاء، ضرورة فتح تحقيق لبيان حقيقة وجود مخالفات مالية في بعثة المنتخب المصري بروسيا، ووجود مجاملات في اختيار بعض اللاعبين بعينهم في المنتخب، فضلاً عن الفوضى التي شهدها معسكر المنتخب الوطني.

ولفت نائب الشرابية، إلى أن غضب الشعب المصري من بعثة المنتخب الوطني ليس بسبب الخسارة، ولكن بسبب الفشل الإداري ووجود العديد من الأزمات مثل عملية بيع التذاكر المخصصة للاعبين وأسرهم من خلال أعضاء الاتحاد، وحقيقية دعوة رئيس جمهورية الشيشان رمضان قاديروف للمنتخب القومي.