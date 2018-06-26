أكثر الكلمات إنتشاراً

زيادة البنزين مونديال روسيا الثانوية العامة محمد صلاح انتخابات تركيا الثانوية الأزهرية

برلماني يطالب بإقالة اتحاد الكرة والتحقيق في مخالفات بعثة المنتخب

11:12 ص الثلاثاء 26 يونيو 2018
برلماني يطالب بإقالة اتحاد الكرة والتحقيق في مخالفات بعثة المنتخب

النائب عمر وطني

كتب- محمد نصار:

طالب النائب عمر وطني، عضو مجلس النواب عن دائرة الشرابية والزاوية الحمراء، بإقالة أعضاء مجلس إدارة اتحاد كرة القدم بالكامل ومحاسبتهم على كل الوقائع التي حدثت خلال مشاركة المنتخب الوطني في المونديال.

وأوضح وطني، في بيان، اليوم الثلاثاء، ضرورة فتح تحقيق لبيان حقيقة وجود مخالفات مالية في بعثة المنتخب المصري بروسيا، ووجود مجاملات في اختيار بعض اللاعبين بعينهم في المنتخب، فضلاً عن الفوضى التي شهدها معسكر المنتخب الوطني.

ولفت نائب الشرابية، إلى أن غضب الشعب المصري من بعثة المنتخب الوطني ليس بسبب الخسارة، ولكن بسبب الفشل الإداري ووجود العديد من الأزمات مثل عملية بيع التذاكر المخصصة للاعبين وأسرهم من خلال أعضاء الاتحاد، وحقيقية دعوة رئيس جمهورية الشيشان رمضان قاديروف للمنتخب القومي.

عمر وطني مجلس النواب اتحاد كرة القدم مونديال روسيا منتخب مصر

الخبر التالى:

متحدث "العاصمة الإدارية" يكشف عن موعد نقل الوزارت
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

التعليقات

إعلان